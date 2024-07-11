Samsung випустила перший SSD ємністю 61,44 ТБ. Це накопичувач для серверів11.07.24
Компанія Samsung, світовий лідер у галузі виробництва пам’яті та накопичувачів, оголосила про запуск свого першого твердотільного накопичувача (SSD) обсягом 60 TB.
Цей SSD призначений для корпоративного використання та не розрахований на масовий споживчий ринок. За допомогою нового контролера компанія також заявила про можливість створення SSD об’ємом 120 ТБ. Раніше максимальний об’єм SSD від Samsung становив 32 TB, але компанія випустила модель BM1743 об’ємом 61.44 TB. Цей SSD класу 60 TB конкуруватиме з продуктами Solidigm D5-P5336 та Western Digital 60 TB.
BM1743 використовує 176-шарову пам’ять QLC V-NAND 7-го покоління та запатентований контролер Samsung. Його послідовна швидкість читання складає 7.2 GBps, а швидкість запису – до 2.0 GBps. Пристрій забезпечує 1,600,000 операцій випадкового читання та 110,000 операцій випадкового запису. Витривалість накопичувача складає 0.26 циклів запису на день протягом п’яти років.
Новий SSD буде доступний для серверів у двох форм-факторах: U.2 та PCIe 4.0 x4, а також у форматі E3.S для інтерфейсу PCIe 5.0 x4 для машин із високою щільністю зберігання. Ціна та показники споживання енергії поки що не розголошуються, але аналогічні пристрої коштують близько $7000.
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