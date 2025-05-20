Samsung сделает некоторые ИИ-функции галереи Galaxy платными

В смартфонах Samsung Galaxy может появиться новая функция, связанная с искусственным интеллектом: она позволит создавать видео на основе изображений. Об этом сообщил инсайдер в сети X, однако официальных подтверждений от компании пока не поступало, как и технических подробностей.

Сообщение появилось на фоне недавнего расширения возможностей генерации видео в AI-платформе Gemini от Google. Учитывая сотрудничество Samsung с Google и то, что Gemini уже встроен в смартфоны Galaxy как виртуальный ассистент по умолчанию, предполагается, что новая функция может работать на его основе.

Между тем, Honor уже анонсировала аналогичную функцию в серии смартфонов Honor 400. Она также базируется на технологиях Google и будет предоставляться бесплатно в течение первых двух месяцев, после чего — по подписке.

Ожидается, что Samsung интегрирует AI-возможности генерации видео в интерфейс One UI 8.0. Компания пока не уточняла, будет ли эта функция платной или останется бесплатной, однако такая модель монетизации не исключается.

Что касается обновления системы, Samsung уже подтвердила: One UI 8 на базе Android 16 выйдет летом 2025 года. Об этом было заявлено в рамках мероприятия The Android Show 2025.