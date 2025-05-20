Samsung зробить деякі ШІ-функції галереї Galaxy платними

У смартфонах Samsung Galaxy може з’явитись нова функція, пов’язана зі штучним інтелектом: вона дозволить створювати відео на основі зображень. Про це повідомив інсайдер у мережі X, проте офіційних підтверджень від компанії поки не надходило, як і технічні подробиці.

Повідомлення з’явилося на тлі недавнього розширення можливостей створення відео в AI-платформі Gemini від Google. Враховуючи співпрацю Samsung з Google і те, що Gemini вже вбудований у смартфони Galaxy як віртуальний помічник за промовчанням, передбачається, що нова функція може працювати на його основі.

Тим часом Honor вже анонсувала аналогічну функцію в серії смартфонів Honor 400. Вона також базується на технологіях Google і надаватиметься безкоштовно протягом перших двох місяців, після чого — за підпискою.

Очікується, що Samsung інтегрує AI можливості генерації відео в інтерфейс One UI 8.0. Компанія поки не уточнювала, чи ця функція буде платною або залишиться безкоштовною, проте така модель монетизації не виключається.

Щодо оновлення системи, Samsung вже підтвердила: One UI 8 на базі Android 16 вийде влітку 2025 року. Про це було заявлено у рамках заходу The Android Show 2025.