Samsung зробить деякі ШІ-функції галереї Galaxy платними20.05.25
У смартфонах Samsung Galaxy може з’явитись нова функція, пов’язана зі штучним інтелектом: вона дозволить створювати відео на основі зображень. Про це повідомив інсайдер у мережі X, проте офіційних підтверджень від компанії поки не надходило, як і технічні подробиці.
Повідомлення з’явилося на тлі недавнього розширення можливостей створення відео в AI-платформі Gemini від Google. Враховуючи співпрацю Samsung з Google і те, що Gemini вже вбудований у смартфони Galaxy як віртуальний помічник за промовчанням, передбачається, що нова функція може працювати на його основі.
Тим часом Honor вже анонсувала аналогічну функцію в серії смартфонів Honor 400. Вона також базується на технологіях Google і надаватиметься безкоштовно протягом перших двох місяців, після чого — за підпискою.
Очікується, що Samsung інтегрує AI можливості генерації відео в інтерфейс One UI 8.0. Компанія поки не уточнювала, чи ця функція буде платною або залишиться безкоштовною, проте така модель монетизації не виключається.
Щодо оновлення системи, Samsung вже підтвердила: One UI 8 на базі Android 16 вийде влітку 2025 року. Про це було заявлено у рамках заходу The Android Show 2025.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Oppo Enco Buds3 Pro – свіжа модель у лінійці навушників компанії з оновленим дизайном та гарною автономністю. Розкажемо докладніше.
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Samsung зробить деякі ШІ-функції галереї Galaxy платними Samsung смартфон штучний інтелект
У смартфонах Samsung Galaxy може з’явитися нова функція, пов’язана із штучним інтелектом
Joy-Con у Nintendo Switch 2 отримають функцію пошуку контролерів Nintendo консоль
Користувачеві Nintendo Switch 2 достатньо буде вибрати на екрані зображення потрібного контролера Joy-Con, після чого подасть сигнал
Samsung зробить деякі ШІ-функції галереї Galaxy платними
Joy-Con у Nintendo Switch 2 отримають функцію пошуку контролерів
Asus на Computex 2025: новинки периферії та моніторів
Nokia та Huawei вже тестують мережу 5G у трьох містах України
Garmin Forerunner 570 і Forerunner 970 випускаються у двох розмірах, готують аналітику та коштують від $550
YouTube запускатиме рекламу після ключових моментів відео
Нові навушники Sony WH-1000XM6 працюють до 30 годин і коштують $450
DJI Mavic 4 Pro з камерами 6K 100/48/50 Мпікс та збільшеним часом польоту коштує $2100
Нову Apple CarPlay Ultra показали в Aston Martin
Відеокарти Nvidia подорожчають на 5-15%, щоб компенсувати експортні обмеження та мита
Вперше в історії: убитий виступив у суді з промовою – завдяки ШІ
Koenigsegg Jesko Absolut встановив два нові рекорди швидкості