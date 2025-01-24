Samsung Galaxy S25 Ultra получил новое стеклокерамическое стекло Gorilla Armor 224.01.25
Samsung Electronics и Corning Incorporated представили Galaxy S25 Ultra, который получил инновационное стеклокерамическое покрытие Corning® Gorilla® Armor 2. Это первый в мире материал такого рода, сочетающий повышенную защиту от царапин с антибликовыми свойствами, что делает использование устройства комфортным в любых условиях.
Новое покрытие обеспечивает беспрецедентную прочность и надежность. В ходе испытаний Gorilla Armor 2 продемонстрировал способность выдерживать падения с высоты до 2,2 метра на поверхность, имитирующую бетон, тогда как другие покрытия повреждались уже с одного метра. Кроме того, оно обеспечивает в четыре раза более высокую устойчивость к царапинам по сравнению с аналогами.
Интеграция антибликового слоя делает экран Galaxy S25 Ultra максимально удобным для использования. Независимо от уровня освещения, изображение на дисплее сохраняет четкость и высокую контрастность. Это достигается за счет снижения уровня бликов, что особенно заметно при ярком дневном свете или в условиях интенсивного искусственного освещения.
Главное про Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra
Во всех моделях будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Причем он будет использоваться в моделях всех регионов и в сочетании с минимум 12 ГБ оперативной памяти.
Модели получают Android 15 со старта и обновлены оболочкой One UI 7.Обновления программного обеспечения обеспечены сроком до 7 лет.
Ультраширокая камера получила увеличенный сенсор. Пост-обработка фото, аудио и видео получила больше возможностей.
Характеристики всех Samsung Galaxy S25
Чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite показывает на 40 % больше попугаев в 3D Mark и на 18 % в Vulkan, по сравнению с Galaxy S24.Испарительная камера также стала заметно больше в этом поколении.
Samsung Galaxy S25
Базовый Samsung Galaxy S25 оснащен 6,2-дюймовым AMOLED-экраном разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Основная камера представлена тремя модулями — на 50, 10 и 12 мегапикселей. Аккумулятор емкостью 4000 мАч поддерживает зарядку мощностью 25 Вт.
Модель Galaxy S25+ получила 6,7-дюймовый дисплей разрешением WQHD+, от 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, а также аккумулятор на 4900 мАч с зарядкой 45 Вт.
Samsung Galaxy S25 Plus
Топовая модель Galaxy S25 Ultra выделяется премиальными материалами корпуса, включая титановую рамку, в отличие от алюминиевой у младших моделей. Смартфон оснащен 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем, 12 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Камера получила основной модуль на 200 Мпикс, а также дополнительные сенсоры на 50, 50 (5х зум) и 10 (3х) мегапикселей.
Важно что в этом поколении компания сделала ставку на улучшение панорамных фото. Ультраширокий модуль теперь не 12, а 50 Мпикс. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 45 Вт.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Кроме того, все устройства серии S25 оснащены новыми ИИ-функциями, включая Now Brief. Эта технология предоставляет пользователю персонализированные сводки информации на основе предпочтений и сценариев использования устройства.
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