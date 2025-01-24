Samsung Galaxy S25 Ultra отримав нове склокерамічне скло Gorilla Armor 2

Samsung Electronics і Corning Incorporated представили Galaxy S25 Ultra, який отримав інноваційне склокерамічне покриття Corning® Gorilla® Armor 2. Це перший у світі матеріал такого роду, що поєднує підвищений захист від подряпин з антивідблисками, що робить використання пристрою комфортним у будь-яких умовах.

Нове покриття забезпечує безпрецедентну міцність та надійність. У ході випробувань Gorilla Armor 2 продемонстрував здатність витримувати падіння з висоти до 2,2 метра на поверхню, що імітує бетон, тоді як інші покриття ушкоджувалися вже з одного метра. Крім того, воно забезпечує вчетверо більш високу стійкість до подряпин у порівнянні з аналогами.

Інтеграція шару антивідблиску робить екран Galaxy S25 Ultra максимально зручним для використання. Незалежно від рівня освітлення, зображення на дисплеї зберігає чіткість та високу контрастність. Це досягається за рахунок зниження рівня відблисків, що особливо помітно за яскравого денного світла або в умовах інтенсивного штучного освітлення.

Головне про Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra

У всіх моделях буде встановлений процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Причому він буде використовуватися в моделях усіх регіонів та у поєднанні з мінімум 12 ГБ оперативної пам’яті.

Моделі отримують Android 15 зі старту і оновлені оболонкою One UI 7. =wp-admin”> Оновлення програмного забезпечення забезпечені на строк до 7 років.

Ультраширока камера одержала збільшений сенсор. Пост-обробка фото, аудіо та відео отримала більше можливостей.

Характеристики всіх Samsung Galaxy S25

Чіп Qualcomm Snapdragon 8 Elite показує на 40% більше папуг у 3D Mark і на 18% у Vulkan, в порівнянні з Galaxy S24. Випарювальна камера також стала помітно більшою у цьому поколінні.



Samsung Galaxy S25

Базовий Samsung Galaxy S25 оснащений 6,2-дюймовим AMOLED-екраном роздільною здатністю Full HD+ та підтримкою частоти оновлення 120 Гц. Основна камера представлена ​​трьома модулями – на 50, 10 та 12 мегапікселів. Акумулятор ємністю 4000 мАг підтримує заряджання потужністю 25 Вт.

Модель Galaxy S25+ отримала 6,7-дюймовий дисплей роздільною здатністю WQHD+, від 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої, а також акумулятор на 4900 мАч із зарядкою 45 Вт.



Samsung Galaxy S25 Plus

Топова модель Galaxy S25 Ultra відрізняється преміальними матеріалами корпусу, включаючи титанову рамку, на відміну від алюмінієвої у молодших моделей. Смартфон оснащений 6,9-дюймовим AMOLED-дисплеєм, 12 ГБ оперативної та 1 ТБ вбудованої пам’яті. Камера отримала основний модуль на 200 Мпікс, а також додаткові сенсори на 50, 50 (5х зум) та 10 (3х) мегапікселів.

Важливо, що в цьому поколінні компанія зробила ставку на покращення панорамних фото. Ультраширокий модуль тепер не 12, а 50 Мпікс. Місткість акумулятора становить 5000 мАг, підтримується заряджання потужністю 45 Вт.



Samsung Galaxy S25 Ultra

Крім того, всі пристрої серії S25 оснащені новими функціями ІІ, включаючи Now Brief. Ця технологія надає користувачеві персональні зведення інформації на основі переваг та сценаріїв використання пристрою.