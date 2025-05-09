Samsung Galaxy S25 Edge представят уже 13 мая 2025 года09.05.25
Компания Samsung официально анонсировала презентацию нового смартфона Galaxy S25 Edge, которая пройдет 13 мая 2025 года. Новинка получит тонкий корпус и компактные габариты, но при этом позиционируется как полноценный флагман.
Samsung Galaxy S25 Edge будет иметь основную камеру на 200 мегапикселей – такую же, как и у старшей модели Galaxy S25 Ultra. В компании отмечают, что устройство сочетает флагманскую производительность с высокой портативностью.
Смартфон оборудован 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Остальные технические детали компания пообещала раскрыть по отдельности.
Ожидается, что Galaxy S25 Edge станет прямым конкурентом iPhone 17 Air – модели, которую Apple готовит как сочетание элементов бюджетного и премиального сегментов. По предварительным данным, новый iPhone получит только одну камеру.
Информацию о стоимости и регионах продаж Samsung пока не разглашает. Следить за презентацией можно будет на официальном YouTube-канале компании.
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