Samsung Galaxy S25 Edge представлять вже 13 травня 2025 року

Компанія Samsung офіційно анонсувала презентацію нового смартфона Galaxy S25 Edge, що відбудеться 13 травня 2025 року. Новинка отримає тонкий корпус та компактні габарити, але при цьому позиціонується як повноцінний флагман.

Samsung Galaxy S25 Edge матиме основну камеру на 200 мегапікселів – таку, як і у старшої моделі Galaxy S25 Ultra. У компанії зазначають, що пристрій поєднує флагманську продуктивність із високою портативністю.

Смартфон обладнаний 6,7-дюймовим дисплеєм AMOLED із частотою оновлення 120 Гц, процесором Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 або 512 ГБ. Решту технічних деталей компанія пообіцяла розкрити окремо.

Очікується, що Galaxy S25 Edge стане прямим конкурентом iPhone 17 Air – моделі, яку Apple готує як поєднання елементів бюджетного та преміального сегментів. За попередніми даними, новий iPhone отримає лише одну камеру.

Інформацію про вартість та регіони продажів Samsung поки не розголошує. Стежити за презентацією можна буде на офіційному YouTube-каналі компанії.