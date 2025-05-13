Samsung Galaxy S25 Edge — представлен самый тонкий флагман компании

Samsung официально анонсировала Galaxy S25 Edge — новый смартфон, отличающийся уменьшенными габаритами и характеристиками топового уровня. Устройство стало самым тонким в линейке Galaxy: толщина корпуса составляет 5,8 мм, что на 30% меньше, чем у Galaxy S25 Ultra. Весит смартфон 163 грамма — это на четверть меньше, чем старшая модель серии.

Корпус выполнен из титана. Дисплей покрыт защитным стеклом Gorilla Glass Ceramic 2, а задняя панель — Gorilla Glass Victus 2. Заявлена защита от воды и пыли по стандарту IP68. Galaxy S25 Edge доступен в трех цветовых вариантах: Jetblack, Icyblue и Silver.

Характеристики Samsung Galaxy S25 Edge

Смартфон оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Биометрическая защита реализована с помощью ультразвукового сканера отпечатков. Аппаратная платформа включает процессор Snapdragon 8 Elite версии «for Galaxy», 12 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 256 или 512 ГБ. Несмотря на слухи о возможной урезанной версии чипа, Samsung использовала улучшенный вариант флагманского процессора.

Один из компромиссов конструкции — аккумулятор ёмкостью 3900 мАч. Это меньше, чем у большинства современных флагманов, где стандартом стали батареи на 5000 мАч. В компании объясняют это ставкой на тонкий корпус и оптимизацию энергопотребления. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью до 25 Вт и беспроводной зарядки.

Основная камера Samsung Galaxy S25 Edge — 200-мегапиксельная, аналогичная установленной в модели S25 Ultra. Также предусмотрен 12-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Фронтальная камера — 12 Мп. Телеобъектив отсутствует.

Galaxy S25 Edge работает на Android 15 с фирменной оболочкой One UI 7. Смартфон поддерживает широкий спектр ИИ-функций, включая инструменты для работы с изображениями, перевод текста, генерацию контента и интеллектуальное управление устройством.

Предзаказ на Galaxy S25 Edge уже открыт. В продажу смартфон поступит 30 мая. Версия с 256 ГБ памяти оценена в $1 099, модель с 512 ГБ — в $1 219.