Samsung Galaxy S25 Edge — представлен самый тонкий флагман компании13.05.25
Samsung официально анонсировала Galaxy S25 Edge — новый смартфон, отличающийся уменьшенными габаритами и характеристиками топового уровня. Устройство стало самым тонким в линейке Galaxy: толщина корпуса составляет 5,8 мм, что на 30% меньше, чем у Galaxy S25 Ultra. Весит смартфон 163 грамма — это на четверть меньше, чем старшая модель серии.
Корпус выполнен из титана. Дисплей покрыт защитным стеклом Gorilla Glass Ceramic 2, а задняя панель — Gorilla Glass Victus 2. Заявлена защита от воды и пыли по стандарту IP68. Galaxy S25 Edge доступен в трех цветовых вариантах: Jetblack, Icyblue и Silver.
Характеристики Samsung Galaxy S25 Edge
Смартфон оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Биометрическая защита реализована с помощью ультразвукового сканера отпечатков. Аппаратная платформа включает процессор Snapdragon 8 Elite версии «for Galaxy», 12 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 256 или 512 ГБ. Несмотря на слухи о возможной урезанной версии чипа, Samsung использовала улучшенный вариант флагманского процессора.
Один из компромиссов конструкции — аккумулятор ёмкостью 3900 мАч. Это меньше, чем у большинства современных флагманов, где стандартом стали батареи на 5000 мАч. В компании объясняют это ставкой на тонкий корпус и оптимизацию энергопотребления. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью до 25 Вт и беспроводной зарядки.
Основная камера Samsung Galaxy S25 Edge — 200-мегапиксельная, аналогичная установленной в модели S25 Ultra. Также предусмотрен 12-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Фронтальная камера — 12 Мп. Телеобъектив отсутствует.
Galaxy S25 Edge работает на Android 15 с фирменной оболочкой One UI 7. Смартфон поддерживает широкий спектр ИИ-функций, включая инструменты для работы с изображениями, перевод текста, генерацию контента и интеллектуальное управление устройством.
Предзаказ на Galaxy S25 Edge уже открыт. В продажу смартфон поступит 30 мая. Версия с 256 ГБ памяти оценена в $1 099, модель с 512 ГБ — в $1 219.
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