Samsung Galaxy S25 Edge – представлений найтонший флагман компанії13.05.25
Samsung офіційно анонсувала Galaxy S25 Edge – новий смартфон, що відрізняється зменшеними габаритами і характеристиками топового рівня.
Корпус виконаний з титану. Дисплей покритий захисним склом Gorilla Glass Ceramic 2, а задня панель – Gorilla Glass Victus 2. Заявлено захист від води та пилу за стандартом IP68.
Характеристики Samsung Galaxy S25 Edge
Смартфон оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю QHD+ та частотою оновлення 120 Гц. Біометричний захист реалізований за допомогою ультразвукового сканера відбитків. Апаратна платформа включає процесор Snapdragon 8 Elite версії “for Galaxy”, 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач об’ємом 256 або 512 ГБ. Незважаючи на чутки про можливу урізану версію чіпа, Samsung використовувала покращений варіант флагманського процесора.
Один із компромісів конструкції – акумулятор ємністю 3900 мАг. Це менше, ніж у більшості сучасних флагманів, де стандартом стали батареї на 5000 мАг. У компанії пояснюють це ставкою на тонкий корпус та оптимізацію енергоспоживання. Заявлено підтримку швидкої зарядки потужністю до 25 Вт і бездротової зарядки.
Основна камера Samsung Galaxy S25 Edge – 200-мегапіксельна, аналогічна до встановленої в моделі S25 Ultra. Також передбачено 12-мегапіксельний ультраширококутний модуль. Фронтальна камера – 12 Мп. Телеоб’єктив відсутній.
Galaxy S25 Edge працює на Android 15 з фірмовою оболонкою One UI 7. Смартфон підтримує широкий спектр ІІ-функцій, включаючи інструменти для роботи із зображеннями, переклад тексту, генерацію контенту та інтелектуальне керування пристроєм.
Замовлено Galaxy S25 Edge вже відкрито. У продаж смартфон надійде 30 травня. Версія з 256 ГБ пам’яті оцінена в $1099, модель з 512 ГБ – в $1219.
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