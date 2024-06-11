Samsung Galaxy S24 и S23 получат в режиме Instant Slo-Mo поддержку HDR10+

Samsung расширяет возможности функции Instant Slo-Mo на Galaxy S24, внедряя поддержку HDR10+. Эта функция, представленная как одна из многих генеративных возможностей искусственного интеллекта, позволяет мгновенно замедлить любое видео из галереи, просто нажав и удерживая его. Теперь она получит поддержку HDR10+.

Instant Slo-Mo использует генеративный искусственный интеллект для создания дополнительных кадров в видео, которые вставляются между реальными кадрами. Это позволяет создавать искусственно расширенное видео с эффектом замедленной съемки.

В настоящее время пользователи не могут использовать эту функцию с видео HDR10+ из-за потери динамического диапазона видео при попытке сохранить его как SDR. Однако Samsung работает над решением этой проблемы с предстоящим обновлением программного обеспечения.

Официальный модератор форума корейского сообщества Samsung подтвердил, что разработчики работают над добавлением поддержки HDR10+ и сообщил, что эта поддержка будет включена в следующем обновлении ПО.

Кроме того, Samsung объявила, что функция Instant Slo-Mo будет доступна также на моделях серии Galaxy S23, Galaxy Fold 5, Galaxy Flip 5 и Galaxy Tab S9.