Samsung Galaxy S24 и S23 получат в режиме Instant Slo-Mo поддержку HDR10+11.06.24
Samsung расширяет возможности функции Instant Slo-Mo на Galaxy S24, внедряя поддержку HDR10+. Эта функция, представленная как одна из многих генеративных возможностей искусственного интеллекта, позволяет мгновенно замедлить любое видео из галереи, просто нажав и удерживая его. Теперь она получит поддержку HDR10+.
Instant Slo-Mo использует генеративный искусственный интеллект для создания дополнительных кадров в видео, которые вставляются между реальными кадрами. Это позволяет создавать искусственно расширенное видео с эффектом замедленной съемки.
В настоящее время пользователи не могут использовать эту функцию с видео HDR10+ из-за потери динамического диапазона видео при попытке сохранить его как SDR. Однако Samsung работает над решением этой проблемы с предстоящим обновлением программного обеспечения.
Официальный модератор форума корейского сообщества Samsung подтвердил, что разработчики работают над добавлением поддержки HDR10+ и сообщил, что эта поддержка будет включена в следующем обновлении ПО.
Кроме того, Samsung объявила, что функция Instant Slo-Mo будет доступна также на моделях серии Galaxy S23, Galaxy Fold 5, Galaxy Flip 5 и Galaxy Tab S9.
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Samsung Galaxy S24 и S23 получат в режиме Instant Slo-Mo поддержку HDR10+Galaxy Samsung Андроид смартфон
Samsung Galaxy S24 используют в режиме Instant Slo-Mo генеративный искусственный интеллект для создания дополнительных кадров в видео, которые вставляются между реальными кадрами
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