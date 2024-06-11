Samsung Galaxy S24 та S23 отримають у режимі Instant Slo-Mo підтримку HDR10+

Samsung розширює можливості функції Instant Slo-Mo на Galaxy S24, запроваджуючи підтримку HDR10+. Ця функція, представлена ​​як одна з багатьох генеративних можливостей штучного інтелекту, дозволяє миттєво уповільнити будь-яке відео з галереї просто натиснувши і утримуючи його. Тепер вона отримає підтримку HDR10+.

Instant Slo-Mo використовує штучний генеративний інтелект для створення додаткових кадрів у відео, які вставляються між реальними кадрами. Це дозволяє створювати штучно розширене відео з ефектом сповільненої зйомки.

В даний час користувачі не можуть використовувати цю функцію з відео HDR10+ через втрату динамічного діапазону відео, намагаючись зберегти його як SDR. Однак Samsung працює над вирішенням цієї проблеми з майбутнім оновленням програмного забезпечення.

Офіційний модератор форуму корейської спільноти Samsung підтвердив, що розробники працюють над додаванням підтримки HDR10+ і повідомив, що ця підтримка буде включена до наступного оновлення ПЗ.

Крім того, Samsung оголосила, що функція Instant Slo-Mo буде доступна також на моделях серії Galaxy S23, Galaxy Fold 5, Galaxy Flip 5 та Galaxy Tab S9.