Samsung Galaxy Flip7 получил экрану на всю внешнюю крышку корпуса

На презентации Galaxy Unpacked компания Samsung Electronics представила новый складной смартфон Galaxy Flip7. Он стал самым тонким устройством в линейке и получил заметные улучшения — от увеличенного внешнего экрана до более ёмкого аккумулятора и глубокой интеграции с ИИ-сервисами.

Новый внешний экран

Samsung Galaxy Flip7 оснастили самым большим внешним экраном в серии — 4,1-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью до 2600 нит и частотой 120 Гц. Обновлённая функция Vision Booster улучшает читаемость на солнце. На внешнем экране можно отвечать на сообщения, проверять расписание и делать селфи без необходимости разворачивать смартфон.

Внутренний экран — 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED 2X — также поддерживает частоту 120 Гц и такую же пиковую яркость.

Форм-фактор и прочность

В сложенном виде раскладушка Flip7 имеет толщину 14 мм и весит 188 г, став самым компактным устройством линейки. Обе панели защищены стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, а новая шарнирная конструкция Armor FlexHinge стала тоньше и прочнее. Каркас изготовлен из алюминия серии Armor Aluminum.

Автономность и производительность

Раскладной смартфон Samsung Galaxy Flip7 получил аккумулятор ёмкостью 4300 мА·ч — рекордный для серии. Он обеспечивает до 31 часа воспроизведения видео.

Смартфон работает на 3-нм процессоре, разработанном специально для устройств Galaxy, с улучшенными CPU, GPU и нейропроцессором. Впервые для Flip-серии доступна функция Samsung DeX, позволяющая подключать смартфон к монитору и работать в режиме, приближенном к ПК.

Galaxy AI и FlexWindow

Аппарат Flip7 поддерживает Galaxy AI, включая Gemini Live, который интегрирован в интерфейс и умеет выполнять голосовые команды, искать информацию, создавать напоминания и взаимодействовать с другими сервисами Samsung — от Wallet до Notes.

Функция Now Brief формирует ежедневные обновления: прогноз погоды, дорожную обстановку, задачи календаря и рекомендации на основе привычек пользователя.

Интерфейс FlexWindow стал более гибко настраиваемым — можно выбирать виджеты, цветовые схемы и оформление с учётом фона обоев. Отображение шрифта подстраивается, чтобы не перекрывать важные элементы изображения.

Камеры и фотофункции

Смартфон оснащён основной 50 МП камерой и 12 МП сверхширокоугольным объективом. Технология ProVisual Engine автоматически оптимизирует съёмку в разных условиях, включая ночной режим.

Функции FlexCam и двойной предварительный просмотр позволяют снимать, ориентируясь на внешний экран. В Photo Assist доступна обработка портретов.

Безопасность и поддержка

Samsung Galaxy Flip7 получил поддержку Knox KEEP — отдельного зашифрованного хранилища для данных приложений. Также реализована постквантовая криптография в функции Secure Wi-Fi, а система Knox Matrix предлагает более активную защиту всей экосистемы.

В Европе владельцы складных устройств Samsung смогут воспользоваться бесплатным приоритетным обслуживанием, включая консультации, ремонт с выдачей временного устройства и поддержку онлайн и по телефону.