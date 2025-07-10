Samsung Galaxy Flip7 отримав екран на всю зовнішню кришку корпусу

На презентації Galaxy Unpacked компанія Samsung Electronics представила новий доладний смартфон Galaxy Flip7. Він став найтоншим пристроєм у лінійці і отримав помітні покращення – від збільшеного зовнішнього екрана до більш ємного акумулятора та глибокої інтеграції з ІІ-сервісами.

Новий зовнішній екран

Samsung Galaxy Flip7 оснастили найбільшим зовнішнім екраном у серії – 4,1-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм з піковою яскравістю до 2600 нит і частотою 120 Гц. Оновлена ​​функція Vision Booster покращує читання на сонці. На зовнішньому екрані можна відповідати на повідомлення, перевіряти розклад та робити селфі без необхідності розгортати смартфон.

Внутрішній екран – 6,9-дюймовий Dynamic AMOLED 2X – також підтримує частоту 120 Гц і таку ж пікову яскравість.

Форм-фактор та міцність

У складеному вигляді розкладачка Flip7 має товщину 14 мм і важить 188 г, ставши найкомпактнішим пристроєм лінійки. Обидві панелі захищені склом Corning Gorilla Glass Victus 2, а нова шарнірна конструкція Armor FlexHinge стала тоншою та міцнішою. Каркас виготовлений із алюмінію серії Armor Aluminum.

Автономність та продуктивність

Розкладний смартфон Samsung Galaxy Flip7 отримав акумулятор ємністю 4300 мА·год – рекордний для серії. Він забезпечує до 31 години відтворення відео.

Смартфон працює на 3-нм процесорі, розробленому спеціально для пристроїв Galaxy, з покращеними CPU, GPU та нейропроцесором. Вперше для Flip-серії доступна функція Samsung DeX, що дозволяє підключати смартфон до монітора та працювати в режимі, наближеному до ПК.

Galaxy AI та FlexWindow

Апарат Flip7 підтримує Galaxy AI, включаючи Gemini Live, який інтегрований в інтерфейс і вміє виконувати голосові команди, шукати інформацію, створювати нагадування та взаємодіяти з іншими сервісами Samsung від Wallet до Notes.

Функція Now Brief формує щоденні оновлення: прогноз погоди, дорожню обстановку, завдання календаря та рекомендації на основі звичок користувача.

Інтерфейс FlexWindow став більш гнучко налаштованим – можна вибирати віджети, колірні схеми та оформлення з урахуванням фону шпалер. Відображення шрифту налаштовується, щоб не перекривати важливі елементи зображення.

Камери та фотофункції

Смартфон оснащений основною 50 МП камерою та 12 МП надширококутним об’єктивом. Технологія ProVisual Engine автоматично оптимізує зйомку за різних умов, включаючи нічний режим.

Функції FlexCam та подвійний попередній перегляд дозволяють знімати, орієнтуючись на зовнішній екран. У Photo Assist можна обробляти портрети.

Безпека та підтримка

Samsung Galaxy Flip7 отримав підтримку Knox KEEP – окремого зашифрованого сховища для даних програм. Також реалізована постквантова криптографія у функції Secure Wi-Fi, а система Knox Matrix пропонує активніший захист усієї екосистеми.

У Європі власники складних пристроїв Samsung зможуть скористатися безкоштовним пріоритетним обслуговуванням, включаючи консультації, ремонт із видачею тимчасового пристрою та підтримку онлайн та телефоном.