Samsung Exynos 2500 — первый 3-нм чип с 10 ядрами, графикой RDNA 3 и поддержкой 320 Мпикс26.06.25
Samsung официально анонсировала мобильный процессор нового поколения — Exynos 2500. Это первый чип корейского производителя, произведённый по 3-нанометровому техпроцессу GAA (Gate-All-Around). Ожидается, что именно он станет основой будущего складного смартфона Galaxy Flip7.
Основные характеристики
Exynos 2500 получил десятиъядерный процессор:
- 1 высокопроизводительное ядро Cortex-X925 с частотой 3,3 ГГц,
- 2 ядра Cortex-A725 с частотой 2,74 ГГц,
- 5 ядер Cortex-A725 с частотой 2,36 ГГц,
- 2 энергоэффективных ядра Cortex-A520 с частотой 1,8 ГГц.
Графическую обработку обеспечивает GPU Xclipse 950, основанный на архитектуре AMD RDNA3. Он поддерживает технологию трассировки лучей. Среди других особенностей — поддержка оперативной памяти LPDDR5X, хранилищ UFS 4.0, а также новой упаковки Fan-Out Wafer-Level Packaging (FOWLP), которая улучшает теплоотвод и снижает толщину чипа.
Важным обновлением стал переработанный нейропроцессор (NPU), способный выполнять до 59 трлн операций в секунду (TOPS). Это на 39% больше, чем у Exynos 2400. По заявлениям компании, производительность крупных ядер выросла на 15%, а энергопотребление снизилось благодаря обновлённой архитектуре питания.
Чип также поддерживает:
- камеры с разрешением до 320 МП,
- запись 8K-видео при 30 кадрах в секунду,
- беспроводные стандарты Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4,
- 5G-модем с максимальной скоростью до 9,6 Гбит/с в диапазоне FR1 и 12,1 Гбит/с в FR2.
Статус производства и первые оценки
По информации Samsung, Exynos 2500 уже находится на стадии массового производства. Однако из-за сложности техпроцесса и низкого выхода пригодных чипов ожидается ограниченное количество доступных экземпляров.
При этом, по предварительным утечкам из Geekbench, Exynos 2500 показывает более низкие результаты в одноядерных и многоядерных тестах по сравнению с конкурентами. Оценить реальную производительность станет возможно после выхода Galaxy Flip7, презентация которого ожидается в рамках мероприятия Galaxy Unpacked в июле.
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