Samsung Exynos 2500 – перший 3-нм чіп з 10 ядрами, графікою RDNA 3 та підтримкою 320 Мпікс26.06.25
Samsung офіційно анонсувала мобільний процесор нового покоління – Exynos 2500. Це перший чіп корейського виробника, виготовлений за 3-нанометровим техпроцесом GAA (Gate-All-Around). Очікується, що саме він стане основою майбутнього смартфона Galaxy Flip7.
Основні характеристики
Exynos 2500 отримав десятиядерний процесор:
- 1 високопродуктивне ядро Cortex-X925 з частотою 3,3 ГГц,
- 2 ядра Cortex-A725 з частотою 2,74 ГГц,
- 5 ядер Cortex-A725 із частотою 2,36 ГГц,
- 2 енергоефективні ядра Cortex-A520 з частотою 1,8 ГГц.
Графічну обробку забезпечує GPU Xclipse 950, що базується на архітектурі AMD RDNA3. Він підтримує технологію трасування променів. Серед інших особливостей – підтримка оперативної пам’яті LPDDR5X, сховищ UFS 4.0, а також нової упаковки Fan-Out Wafer-Level Packaging (FOWLP), яка покращує тепловідведення та знижує товщину чіпа.
Важливим оновленням став перероблений нейропроцесор (NPU), здатний виконувати до 59 трлн операцій на секунду (TOPS). Це на 39% більше, ніж Exynos 2400. За заявами компанії, продуктивність великих ядер зросла на 15%, а енергоспоживання знизилося завдяки оновленій архітектурі харчування.
Чіп також підтримує:
- камери з роздільною здатністю до 320 МП,
- запис 8K-відео при 30 кадрах на секунду,
- бездротові стандарти Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4,
- 5G-модем з максимальною швидкістю до 9,6 Гбіт/с у діапазоні FR1 та 12,1 Гбіт/с у FR2.
Статус виробництва та перші оцінки
За інформацією Samsung, Exynos 2500 вже знаходиться на стадії виробництва. Однак через складність техпроцесу та низький вихід придатних чіпів очікується обмежена кількість доступних екземплярів.
За попередніми витоками з Geekbench, Exynos 2500 показує нижчі результати в одноядерних і багатоядерних тестах порівняно з конкурентами. Оцінити реальну продуктивність можна буде після виходу Galaxy Flip7, презентація якого очікується в рамках заходу Galaxy Unpacked у липні.
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