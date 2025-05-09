Samsung докупает аудио-бренды Bowers Wilkins, Denon и Polk Audio

Компания Samsung, давно зарекомендовавшая себя как один из ведущих производителей саундбаров и звуковых систем, предпринимает очередной шаг для усиления своего влияния в этой отрасли.

Harman, дочерняя структура Samsung, объявила о соглашении по приобретению аудио-направления компании Masimo. Сделка позволит Harman получить контроль над такими известными брендами, как Bowers & Wilkins, Denon и Polk Audio.

Стоимость сделки составляет $350 миллионов. Ее завершение ожидается к концу 2025 года. В рамках стратегии Harman планирует включить новые активы в подразделение Lifestyle, с акцентом на развитие направлений домашнего аудио, Hi-Fi, наушников и аудиосистем для автомобилей.

Эксперты отмечают, что глобальный рынок аудиотехники будет расти: если в 2025 году его объем оценивался в $60,8 миллиарда, то к 2029 году он может достичь $70 миллиардов. На этом фоне усиление позиций через приобретение известных брендов выглядит логичным шагом.

Leica представила свій перший лазерний проектор – Cine 1. Leica Cine 1 працює під управлінням операційної системи Google TV, тому компанія називає його розумним телевізором. Корпус пристрою виготовлений з металу. Усередині встановлені адаптери бездротового зв’язку Bluetooth і Wi-Fi.

Проєктор обладнаний ультракороткофокусним об’єктивом Summicron. Максимальна дальність проекції досягає 120″. Коефіцієнт контрастності – 1000 до 1 за яскравості 2500 люмен (максимум). Пристрій може виводити зображення з роздільною здатністю 4K UHD і має ресурс 25 000 годин.

Leica Cine 1 оснащується ТВ-тюнером, роз’ємами HDMI 2.1 (x2) і HDMI 2.0 (x1), S/PDIF, CL+, USB і Mini-Jack.

Для підключення до інтернету, окрім адаптера Wi-Fi, передбачено порт Ethernet. Також новинка отримала динаміки з підтримкою Dolby Atmos. Leica Cine 1 коштує дорожче багатьох телевізорів. Ціна нового проєктора склала $8300.