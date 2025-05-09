Samsung докуповує аудіо-бренди Bowers Wilkins, Denon та Polk Audio09.05.25
Компанія Samsung, яка давно зарекомендувала себе як один із провідних виробників саундбарів та звукових систем, робить черговий крок для посилення свого впливу в цій галузі.
Harman, дочірня структура Samsung, оголосила про угоду щодо придбання аудіо-напрямку компанії Masimo. Угода дозволить Harman отримати контроль над такими відомими брендами як Bowers & Wilkins, Denon та Polk Audio.
Вартість операції складає $350 мільйонів. Її завершення очікується до кінця 2025 року. У рамках стратегії Harman планує включити нові активи до підрозділу Lifestyle, з акцентом на розвиток напрямків домашнього аудіо, Hi-Fi, навушників та аудіосистем для автомобілів.
Експерти зазначають, що глобальний ринок аудіотехніки зростатиме: якщо у 2025 році його обсяг оцінювався у $60,8 мільярда, то до 2029 року він може досягти $70 мільярдів. На цьому фоні посилення позицій через придбання відомих брендів має логічний крок.
Leica представила свій перший лазерний проектор – Cine 1. Leica Cine 1 працює під управлінням операційної системи Google TV, тому компанія називає його розумним телевізором. Корпус пристрою з металу. Усередині встановлені адаптери бездротового зв’язку Bluetooth та Wi-Fi.
Проектор оборудований ультракороткофокусним об’єктивом Summicron. Максимальна дальність проекції досягає 120″. Коефіцієнт контрастності – 1000 до 1 за яскравості 2500 люмен (максимум). Пристрій може виводити зображення з роздільною здатністю 4K UHD і має ресурс 25 000 годин.
Leica Cine 1 оснащується ТВ-тюнером, роз’ємами HDMI 2.1 (x2) та HDMI 2.0 (x1), S/PDIF, CL+, USB та Mini-Jack.
Для підключення до Інтернету, крім адаптера Wi-Fi, передбачено порт Ethernet. Також новинка отримала динаміки з підтримкою Dolby Atmos. Leica Cine 1 коштує дорожче від багатьох телевізорів. Ціна нового проектора склала $8300.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
GTA VI – чого чекати і що вже відомо про найочікуванішу гру індустрії?
GTA VI, безсумнівно, найочікуваніша гра індустрії. У YouTube її трейлери дивляться десятки мільйонів за 12 годин, а Книга рекордів Гінеса не встигає реєструвати рекордні цифри
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Samsung докуповує аудіо-бренди Bowers Wilkins, Denon та Polk Audio Samsung аудіо бізнес
Samsung, що давно зарекомендувала себе як один із провідних виробників саундбарів та звукових систем, робить черговий крок для посилення свого впливу в цій галузі.
Смартфоны Oppo Reno13 F и FS с защитой IP69 и большим аккумулятором стоят 15 тыс. грн Oppo Андроід смартфон
Після запуску бюджетної моделі A5 Pro компанія Oppo розширила асортимент в Україні, представивши відразу три нових смартфони середнього класу
Samsung докуповує аудіо-бренди Bowers Wilkins, Denon та Polk Audio
Смартфоны Oppo Reno13 F и FS с защитой IP69 и большим аккумулятором стоят 15 тыс. грн
Сервіс MEGOGO запустив програму для Apple Vision Pro
Відеокарти Nvidia GeForce RTX 5060 почнуть продаватися з 19 травня
Unreal Engine 6 – головне про новий рушій
Microsoft Surface Laptop та планшет Surface Pro побудовані на базі Qualcomm Snapdragon X Plus
Microsoft анонсувала ремастер культової гри Gears of War
У Steam вперше лідирують ігрові ноутбуки. Nvidia GeForce RTX 4060 випередила RTX 3060
Вийшов другий трейлер GTA 6
Raw Ring з ШІ відстежує емоції людини
Годинник Casio G-Shock GBA-950 отримав Bluetooth і GPS
Усі нові комп’ютери Huawei перейдуть на HarmonyOS замість Windows