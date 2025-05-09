Samsung докуповує аудіо-бренди Bowers Wilkins, Denon та Polk Audio

Компанія Samsung, яка давно зарекомендувала себе як один із провідних виробників саундбарів та звукових систем, робить черговий крок для посилення свого впливу в цій галузі.

Harman, дочірня структура Samsung, оголосила про угоду щодо придбання аудіо-напрямку компанії Masimo. Угода дозволить Harman отримати контроль над такими відомими брендами як Bowers & Wilkins, Denon та Polk Audio.

Вартість операції складає $350 мільйонів. Її завершення очікується до кінця 2025 року. У рамках стратегії Harman планує включити нові активи до підрозділу Lifestyle, з акцентом на розвиток напрямків домашнього аудіо, Hi-Fi, навушників та аудіосистем для автомобілів.

Експерти зазначають, що глобальний ринок аудіотехніки зростатиме: якщо у 2025 році його обсяг оцінювався у $60,8 мільярда, то до 2029 року він може досягти $70 мільярдів. На цьому фоні посилення позицій через придбання відомих брендів має логічний крок.

Leica представила свій перший лазерний проектор – Cine 1. Leica Cine 1 працює під управлінням операційної системи Google TV, тому компанія називає його розумним телевізором. Корпус пристрою з металу. Усередині встановлені адаптери бездротового зв’язку Bluetooth та Wi-Fi.

Проектор оборудований ультракороткофокусним об’єктивом Summicron. Максимальна дальність проекції досягає 120″. Коефіцієнт контрастності – 1000 до 1 за яскравості 2500 люмен (максимум). Пристрій може виводити зображення з роздільною здатністю 4K UHD і має ресурс 25 000 годин.



Leica Cine 1 оснащується ТВ-тюнером, роз’ємами HDMI 2.1 (x2) та HDMI 2.0 (x1), S/PDIF, CL+, USB та Mini-Jack.

Для підключення до Інтернету, крім адаптера Wi-Fi, передбачено порт Ethernet. Також новинка отримала динаміки з підтримкою Dolby Atmos. Leica Cine 1 коштує дорожче від багатьох телевізорів. Ціна нового проектора склала $8300.