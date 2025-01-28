Samsung анонсировала гарнитуру расширенной реальности Project Moohan

На мероприятии Galaxy Unpacked 2025 компания Samsung впервые публично показала очки расширенной реальности, разрабатываемые под кодовым названием Project Moohan. Это устройство, созданное совместно с Google, работает на базе специально разработанной операционной системы Android XR.

Гарнитура Project Moohan поддерживает как полное погружение в виртуальную реальность, так и смешанный режим, в котором дополнительная информация накладывается на изображение реального мира. Эти возможности делают устройство универсальным инструментом для работы, развлечений и повседневного использования.

Одной из ключевых особенностей гарнитуры станет использование искусственного интеллекта Gemini, который улучшает пользовательский опыт, адаптируясь к индивидуальным потребностям.

Хотя Samsung не раскрыла официальные параметры устройства, инсайдеры сообщают, что Project Moohan может быть оснащена чипом Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, шестиядерным процессором с графическим модулем Adreno и возможностью обработки данных с 12 камер. Гарнитура также может получить 16 ГБ оперативной памяти, поддержку Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7.

Изначально Samsung планирует предоставить Project Moohan разработчикам, чтобы стимулировать создание контента и приложений. После этого устройство станет доступно для потребителей, хотя точные сроки выхода пока не объявлены.

Project Moohan рассматривается как прямой конкурент гарнитуре Apple Vision Pro. Хотя Apple не добилась полного успеха с этим продуктом, его запуск вызвал оживление на рынке XR-устройств, и Samsung намерена укрепить свои позиции в этом сегменте. Детали относительно цены и доступности гарнитуры станут известны позже.