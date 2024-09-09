Rockstar выпустит GTA 6 позже — в 2026 году

По последним сведениям, разработчики Grand Theft Auto 6 изменили свои планы относительно даты релиза игры. Согласно информации, предоставленной представителем сайта GTABase, который специализируется на новостях о франшизе GTA, выпуск шестой части перенесён на 2026 год. Сообщение о переносе поступило от журналиста портала GTABase, который ссылается на анонимные источники, связанные с несколькими разработчиками из двух неназванных игровых студий. Согласно новому графику, версия GTA 6 для ПК выйдет через 12–18 месяцев после релиза на консолях.

Важно отметить, что к подобным слухам следует относиться с осторожностью, так как официальных заявлений от Rockstar Games относительно изменения даты выхода пока не было. Следовательно, данная информация остаётся на уровне слухов до получения официального подтверждения или опровержения.

Напомним, что первый трейлер GTA 6 был выпущен 5 декабря 2023 года, где разработчики анонсировали релиз игры на 2025 год для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. В финансовом отчёте Rockstar Games также упоминалось, что студия планировала выпустить игру осенью 2025 года. Однако точная дата до сих пор не была объявлена.

Кроме того, недавно Rockstar Games выпустила новый рекламный клип для GTA Online, в котором фанаты заметили возможные намёки на дату выхода GTA 6, что подогрело интерес к слухам.