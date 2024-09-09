Rockstar выпустит GTA 6 позже — в 2026 году09.09.24
По последним сведениям, разработчики Grand Theft Auto 6 изменили свои планы относительно даты релиза игры. Согласно информации, предоставленной представителем сайта GTABase, который специализируется на новостях о франшизе GTA, выпуск шестой части перенесён на 2026 год. Сообщение о переносе поступило от журналиста портала GTABase, который ссылается на анонимные источники, связанные с несколькими разработчиками из двух неназванных игровых студий. Согласно новому графику, версия GTA 6 для ПК выйдет через 12–18 месяцев после релиза на консолях.
Важно отметить, что к подобным слухам следует относиться с осторожностью, так как официальных заявлений от Rockstar Games относительно изменения даты выхода пока не было. Следовательно, данная информация остаётся на уровне слухов до получения официального подтверждения или опровержения.
Напомним, что первый трейлер GTA 6 был выпущен 5 декабря 2023 года, где разработчики анонсировали релиз игры на 2025 год для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. В финансовом отчёте Rockstar Games также упоминалось, что студия планировала выпустить игру осенью 2025 года. Однако точная дата до сих пор не была объявлена.
Кроме того, недавно Rockstar Games выпустила новый рекламный клип для GTA Online, в котором фанаты заметили возможные намёки на дату выхода GTA 6, что подогрело интерес к слухам.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Флагманские часы Oppo Watch X получили актуальные технологии и датчики. Ни поддерживают сотни режимов занятий спортом и позволяют оплатить кофе прямо вовремя прогулки. Подробнее о часах расскажем в этом обзоре
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Rockstar выпустит GTA 6 позже — в 2026 годуGTA игры слухи
Сообщение о переносе поступило от журналиста портала GTABase, который ссылается на анонимные источники, связанные с несколькими разработчиками из двух неназванных игровых студий
Acer представила ноутбуки Swift AI, TravelMate P6 и Nitro V на новых процессорах Intel, AMD и QualcommAcer IFA Snapdragon ноутбук
Компания Acer анонсировала шесть новых моделей ноутбуков, включая сверхлегкий TravelMate P6 14 AI, Swift 16 AI и игровые модели Nitro V. Эти устройства оснащены новейшими процессорами Intel Core Ultra 200V, AMD Ryzen AI 300 и Snapdragon X Plus.