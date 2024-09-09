Rockstar випустить GTA 6 пізніше – у 2026 році

За останніми даними, розробники Grand Theft Auto 6 змінили свої плани щодо дати релізу гри. Згідно з інформацією, наданою представником сайту GTABase, який спеціалізується на новинах про франшизу GTA, випуск шостої частини перенесено на 2026 рік. Повідомлення про перенесення надійшло від журналіста порталу GTABase, який посилається на анонімні джерела, пов’язані з кількома розробниками двох неназваних ігрових студій. Згідно з новим графіком, версія GTA 6 для ПК вийде через 12-18 місяців після релізу на консолях.

Важливо відзначити, що до подібних чуток слід ставитись з обережністю, оскільки офіційних заяв від Rockstar Games щодо зміни дати виходу поки що не було. Отже, ця інформація залишається на рівні чуток до отримання офіційного підтвердження чи спростування.

Нагадаємо, що першого трейлера GTA 6 було випущено 5 грудня 2023 року, де розробники анонсували реліз гри на 2025 рік для консолей PlayStation 5 і Xbox Series X/S. У фінансовому звіті Rockstar Games також згадувалося, що студія планувала випустити гру восени 2025 року. Проте точну дату досі не було оголошено.

Крім того, нещодавно Rockstar Games випустила новий рекламний кліп для GTA Online, у якому фанати помітили можливі натяки на дату виходу GTA 6, що підігріло інтерес до чуток.