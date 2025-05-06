Rockstar выпустила второй трейлер GTA 6

Rockstar Games выпустила второй трейлер Grand Theft Auto VI. Первый ролик появился около полутора лет назад и с тех пор набрал более 250 миллионов просмотров на YouTube, а число комментариев под ним превысило миллион. Первый трейлер за сутки уже набрал 50 млн просмотров.

Новый трейлер ГТА показывает главных персонажей — Джейсона и Люсию. По словам разработчиков, все кадры записаны с консоли PlayStation 5. Среди подтверждённых платформ также значатся Xbox Series X и S, однако о версии для ПК пока ничего не сообщается.

На прошлой неделе стало известно, что выход Grand Theft Auto VI перенесён на следующий год. Точная дата релиза — 26 мая 2026 года.

Уже сейчас разработчик обновил сайт GTA VI и опубликовал там огромное количество информации и скриншотов. Кроме информации о гланвых героя ГТА, есть и прдеставления других персонажей будущей игры.

О чем трейлер ГТА 6

В новом видео снова появляются главные персонажи — Джейсон и Люсия. В заговоре и криминальном круговороте, который охватывает весь штат Леонида и должны полагаться друг на друга, чтобы выжить».

«Джейсон и Люсия всегда знали, что карты лежат против них. Но когда легкое дело идет не так, они оказываются на самой темной стороне самого солнечного места в Америке, посреди заговора, тянущегося через штат Леонида — вынуждены полагаться друг на друга больше, чем когда-либо, если они хотят выбраться живыми», — сказано в описании игры.

Трейлер не дает ответа на главный вопрос: почему Люсия оказалась за решеткой — это следствие совместных преступлений, или она вернулась к криминалу уже после увольнения. Но учитывая историю серии, можно ожидать традиционный набор GTA — экшн, криминал и погони.

Rockstar также подтвердила, что действие игры не ограничится Вайс-Сити. В игре будет 6 зон:

Вайс-Сити

Леонида-Кейс

Грассриверс

Порт-Хеллгорн

Амвросия

Национальный парк Маунт-Калага

Новый трейлер появился лишь через несколько дней после того, как студия объявила о переносе релиза GTA VI на 26 мая 2026 года. обнародованы и новые арт-материалы.

Первый трейлер вышел 5 декабря 2023 года. Тогда впервые представили Люсию и Джейсона, а также подтвердили, что события игры будут разворачиваться в современном Вайс-Сити и в штате Леонида.