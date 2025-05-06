Вийшов другий трейлер GTA 606.05.25
Rockstar Games випустила другий трейлер Grand Theft Auto VI. Перший ролик з’явився близько півтора року тому і з того часу набрав понад 250 мільйонів переглядів на YouTube, а кількість коментарів під ним перевищила мільйон. Перший трейлер за добу вже набрав 50 млн. переглядів.
Новий трейлер ГТА показує головних персонажів – Джейсона та Люсію. За словами розробників, всі кадри записані з консолі PlayStation 5. Серед підтверджених платформ також є Xbox Series X і S, проте про версію для ПК поки що нічого не повідомляється.
Минулого тижня стало відомо, що вихід Grand Theft Auto VI перенесено наступного року. Точна дата релізу – 26 травня 2026 року.
Вже зараз розробник оновив сайт GTA VI та опублікував там величезну кількість інформації та скріншотів. Окрім інформації про гланових героя ГТА, є й уявлення інших персонажів майбутньої гри.
Про що трейлер ГТА 6
У новому відео знову з’являються головні персонажі – Джейсон та Люсія. У змові та кримінальному кругообігу, який охоплює весь штат Леоніда і має покладатися один на одного, щоб вижити».
«Джейсон і Люсія завжди знали, що карти лежать проти них. Але коли легка справа йде не так, вони опиняються на темній стороні найсонячішого місця в Америці, посеред змови, що тягнеться через штат Леоніда — змушені покладатися один на одного більше, ніж будь-коли, якщо вони хочуть вибратися з живих».
Трейлер не дає відповіді на головне питання: чому Люсія опинилася за ґратами — це наслідок спільних злочинів, або вона повернулася до криміналу вже після звільнення.
Rockstar також підтвердила, що дія гри не омежиться Вайс-Сіті.
- Вайс-Сіті
- Леоніда-Кейс
- Грассріверс
- Порт-Хеллгорн
- Амвросія
- Національний парк Маунт-Калага
Новий трейлер з’явився лише за кілька днів після того, як студія оголосила про перенесення релізу GTA VI на 26 травня 2026 року.
Перший трейлер вийшов 5 грудня 2023 року. Тоді вперше представили Люсію та Джейсона, а також підтвердили, що події гри розгортатимуться у сучасному Вайс-Сіті та у штаті Леоніда.
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