Rockstar Games рассказала про крупное летнее обновление GTA Online

Студия Rockstar Games анонсировала детали крупного летнего обновления для Grand Theft Auto Online, которое выйдет в июле 2024 года на ПК и консолях. Главные нововведения включают:

Основные особенности обновления:

Новый бизнес — «Охота за головами»:

Игроки смогут заняться поимкой беглых преступников Южного Сан-Андреаса. Задания будут связаны с полицейским Винсентом, одним из центральных персонажей ивента The Cluckin’ Bell Farm Raid. Игроки будут помогать Винсенту наводить порядок в Лос-Сантосе.



Судя по всему из сюжетки предыдущих частей перенесут очередную уже работающую возможность наняться полицейским.

Новые автомобили:

Будет добавлено несколько новых автомобилей. Подписчики GTA+ получат эксклюзивный доступ к модели Overflod Pipistrello за неделю до того, как её смогут приобрести остальные игроки.



Звери которые уже есть на приставках, скорее всего, там и останутся. Хотя, возможно, их таки добавят в ГТА Онлайн на ПК.

Новые инструменты для создания гонок: В игру добавят инструменты, которые позволят улучшить и разнообразить создание многопользовательских гонок. Другие изменения и улучшения: Rockstar Games обещает внести множество других изменений и дополнений, о которых будет объявлено позже.

Это обновление продолжает традицию Rockstar по поддержке и расширению контента GTA Online, предлагая новые виды деятельности и возможности для игроков. Подробности о других изменениях будут раскрыты ближе к дате релиза.