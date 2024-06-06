Rockstar Games рассказала про крупное летнее обновление GTA Online06.06.24
Студия Rockstar Games анонсировала детали крупного летнего обновления для Grand Theft Auto Online, которое выйдет в июле 2024 года на ПК и консолях. Главные нововведения включают:
Основные особенности обновления:
Новый бизнес — «Охота за головами»:
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- Игроки смогут заняться поимкой беглых преступников Южного Сан-Андреаса.
- Задания будут связаны с полицейским Винсентом, одним из центральных персонажей ивента The Cluckin’ Bell Farm Raid.
- Игроки будут помогать Винсенту наводить порядок в Лос-Сантосе.
Судя по всему из сюжетки предыдущих частей перенесут очередную уже работающую возможность наняться полицейским.
Новые автомобили:
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- Будет добавлено несколько новых автомобилей.
- Подписчики GTA+ получат эксклюзивный доступ к модели Overflod Pipistrello за неделю до того, как её смогут приобрести остальные игроки.
Звери которые уже есть на приставках, скорее всего, там и останутся. Хотя, возможно, их таки добавят в ГТА Онлайн на ПК.
- Новые инструменты для создания гонок:
- В игру добавят инструменты, которые позволят улучшить и разнообразить создание многопользовательских гонок.
- Другие изменения и улучшения:
- Rockstar Games обещает внести множество других изменений и дополнений, о которых будет объявлено позже.
Это обновление продолжает традицию Rockstar по поддержке и расширению контента GTA Online, предлагая новые виды деятельности и возможности для игроков. Подробности о других изменениях будут раскрыты ближе к дате релиза.
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