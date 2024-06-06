Rockstar Games розповіла про велике літнє оновлення GTA Online06.06.24
Студія Rockstar Games анонсувала деталі великого літнього оновлення Grand Theft Auto Online, яке вийде в липні 2024 року на ПК і консолях. Головні нововведення включають:
Основні особливості оновлення:
Новий бізнес – “Полювання за головами”:
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- Гравці зможуть зайнятися упійманням злочинців-втікачів Південного Сан-Андреаса.
- Завдання будуть пов’язані з поліцейським Вінсентом, одним із центральних персонажів івенту The Cluckin’ Bell Farm Raid.
- Гравці допомагатимуть Вінсенту наводити лад у Лос-Сантосі.
Судячи з усього із сюжетки попередніх частин перенесуть чергову можливість, що вже працює, найнятися поліцейським.
Нові автомобілі:
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- Буде додано декілька нових автомобілів.
- Підписувачі GTA+ отримають ексклюзивний доступ до моделі Overflod Pipistrello за тиждень до того, як її зможуть придбати інші гравці.
Звірі, які вже є на приставках, швидше за все, там і залишаться. Хоча, можливо, їх таки додадуть до ГТА Онлайн на ПК.
- Нові інструменти для створення гонок:
- У гру додадуть інструменти, які дозволять покращити та урізноманітнити створення розрахованих на багато користувачів перегонів.
- Інші зміни та покращення:
- Rockstar Games обіцяє внести безліч інших змін та доповнень, про які буде оголошено пізніше.
Це оновлення продовжує традицію Rockstar щодо підтримки та розширення контенту GTA Online, пропонуючи нові види діяльності та можливості для гравців. Подробиці про інші зміни будуть розкриті ближче до дати релізу.
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