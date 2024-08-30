Результативная игра в CS2: параметры и настройки30.08.24
Шутеры — один из самых популярных жанров компьютерных игр. Начав свое восхождение еще на заре гейминга, сегодня они стали кибер дисциплинами и безоговорочными лидерами чартов. В тот же новый Counter Strike 2 играют как любители, так и профессионалы. Все они рано или поздно сталкиваются с вопросом какие выбрать настройки кс 2 для фпс. Ведь помимо скила, нужно нивелировать задержки и тормоза со стороны компьютера, ноутбука или консоли. В каком-то плане одним из основных и кумулятивных показателей производительности является FPS.
Что такое кадровая частота?
Показатель frame per second формально говорит о количестве отображаемых кадров в секунду. Параметр обозначает количество отдельных изображений, которые изменяются на экране за секунду. Помимо дословного обозначения, FPS также интерпретируется как частота кадров в секунду.
На практике, чем выше значение ФПС, тем более картинка выглядит плавной. Игровой процесс — более комфортный, а управление – чувствительнее. Говорят, еще что с высоким фпс изменения на экране появляются на доли секунд раньше, соответственно время реакции игрока уменьшается.
Современные мониторы достигают очень высоких значений частоты. Они могут отображать не только 30 и 60 кадров в секунду, но и 120, 240 и даже 360. Есть концептуальные наработки еще больших значений. Но как всегда есть нюанс. Недостаточно иметь «железо» способное поддерживать рекордные показатели. Хотя широкое использование видеокарт прошлого поколения вроде RTX 3060 говорит о том, что топовое железо не панацея. Стабильность и плавность важнее, чем просто высокие пиковые значения с постоянными перебоями. Задержки и рывки, не должны делать сюрприз в следующую секунду, когда противник появится из-за угла.
Настройки графики CS2
В самой игре КС2 есть консольные команды, которые помогут увеличить производительность игры. Подробнее о них можно почитать на сайте profilerr.net. С другой стороны, чтобы улучшить оптимизацию в Counter Strike 2 следует выбрать такие настройки графики:
- Повышенный контраст игроков — вкл.;
- Вертикальная синхронизация — выкл.;
- Сглаживание — значение 4xMSAA;
- Общее качество теней — высокое;
- Детализация моделей и текстур — средняя;
- Режим фильтрации текстур — билинейная;
- Детализация шейдеров — низкая;
- Детализация частиц — низкая.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Важен ли свет для видеосъемки? Конечно. А звук? Естественно! В компании Logitech тоже так считают, поэтому предлагают целый спектр вариантов ламп и микрофонов. Начнем со света в обзоре лампы Logitech LITRA BEAM LX
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Результативная игра в CS2: параметры и настройкиCounter Strike игры КОММЕРЧЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
В Counter Strike 2 играют как любители, так и профессионалы. Все они рано или поздно сталкиваются с вопросом какие выбрать настройки кс 2 для фпс
В смартфоне Honor Magic V3 будет технология на базе ИИ которая снижает риск близорукостиHonor смартфон
Honor Magic V3 получил функцию сверхвысокого ШИМ-затемнения, которая значительно снижает мерцание экрана и таким образом способствует защите зрения