Redmi Monitor G Pro 27U — один из самых дорогих мониторов Xiaomi

Xiaomi представила новый игровой монитор Redmi Monitor G Pro 27U — преемника прошлогоднего Redmi Display G Pro 27. Новинка получила ряд заметных улучшений и стала одним из самых дорогих игровых мониторов бренда.

Redmi Monitor G Pro 27U оснащён 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 4K и частотой обновления 160 Гц в стандартном режиме. Время отклика — 1 мс GtG. Несмотря на то что частота обновления оказалась ниже, чем у предшественника (180 Гц), монитор может работать на частоте до 320 Гц при снижении разрешения до 1080p.

Одним из ключевых обновлений стала пиковая яркость в 1600 нит благодаря Mini LED-подсветке с 1152 зонами локального затемнения — это на 60% больше по сравнению с предыдущей моделью. Монитор охватывает 99% цветовых пространств Adobe RGB и DCI-P3, поддерживает Dolby Vision HDR и сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 1000. За звук отвечают два встроенных динамика по 5 Вт.

Для подключения устройств предусмотрены два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, аудиоразъём 3,5 мм, а также порты USB Type-A 2.0 и USB Type-A 3.0. Стоимость Redmi Monitor G Pro 27U в Китае составляет 2699 юаней (около $370), что примерно на 35% дороже прошлогодней модели.

Компания Xiaomi представила новый монитор A27Ui, который пополнил серию A27, в которую уже входят модели A27i и A27Qi. Новинка появилась на международной версии официального сайта бренда, что указывает на планы по продаже устройства за пределами китайского рынка.

На данный момент производитель не сообщил ни о стоимости модели, ни о сроках её появления в различных регионах.

Монитор A27Ui оснащён 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 3840 × 2160 пикселей (формат UHD) и углами обзора до 178 градусов. Устройство поддерживает технологию HDR10 и отображает свыше одного миллиарда оттенков благодаря 10-битной глубине цвета. Цветовой охват составляет 100% по стандарту sRGB и 95% по DCI-P3. Каждый экземпляр проходит заводскую калибровку — средняя погрешность цветопередачи не превышает значения ∆E<1.

Одна из особенностей модели — возможность автоматической синхронизации цветопередачи с другими устройствами брендов Xiaomi и Redmi, что позволяет добиться一致ия изображения на различных экранах. Универсальный разъём USB-C используется как для передачи видео- и аудиосигналов, так и для передачи данных и питания подключённых устройств. При этом мощность зарядки может достигать 90 Вт, что достаточно для большинства ноутбуков. Кроме того, в мониторе предусмотрен USB-хаб, который позволяет подключать периферийные устройства напрямую — это решение помогает сократить количество кабелей на рабочем столе.

В числе дополнительных функций — фильтрация синего света и сертификация TÜV, а также поддержка технологии DC затемнения, уменьшающей эффект мерцания и снижающей нагрузку на зрение при длительном использовании.

Корпус A27Ui выполнен с тонкими рамками с трёх сторон, что делает его удобным для использования в конфигурации из нескольких дисплеев. Подставка монитора регулируется по высоте, позволяет изменять угол наклона и поворачивать экран, а также совместима с настенными креплениями по стандарту VESA.

Помимо этой модели, недавно состоялся выпуск игрового монитора Redmi G27Q с частотой обновления 240 Гц. Как ожидается, он также в скором времени станет доступен на глобальном рынке.