Redmi Monitor G Pro 27U – один із найдорожчих моніторів Xiaomi

Xiaomi представила новий ігровий монітор Redmi Monitor G Pro 27U – наступника торішнього Redmi Display G Pro 27. Новинка отримала ряд помітних покращень і стала одним із найдорожчих ігрових моніторів бренду.

Redmi Monitor G Pro 27U оснащений 27-дюймовою IPS-панеллю з роздільною здатністю 4K та частотою оновлення 160 Гц у стандартному режимі. Час відгуку – 1 мс GtG. Незважаючи на те, що частота оновлення виявилася нижчою, ніж у попередника (180 Гц), монітор може працювати на частоті до 320 Гц при зниженні роздільної здатності до 1080p.

Одним з ключових оновлень стала пікова яскравість в 1600 ніт завдяки Mini LED-підсвічуванню з 1152 зонами локального затемнення – це на 60% більше у порівнянні з попередньою моделлю. Монітор охоплює 99% колірних просторів Adobe RGB та DCI-P3, підтримує Dolby Vision HDR та сертифікований за стандартом VESA DisplayHDR 1000. За звук відповідають два вбудовані динаміки по 5 Вт.

Для підключення пристроїв передбачено два порти HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, аудіороз’єм 3,5 мм, а також порти USB Type-A 2.0 та USB Type-A 3.0. Вартість Redmi Monitor G Pro 27U в Китаї складає 2699 юанів (близько $370), що приблизно на 35% дорожче торішньої моделі.

Компанія Xiaomi представила новий монітор A27Ui, який поповнив серію A27, до якої вже входять моделі A27i та A27Qi. Новинка з’явилася на міжнародній версії офіційного сайту бренду, що вказує на плани продажу пристрою за межами китайського ринку.

На даний момент виробник не повідомив ні вартості моделі, ні про терміни її появи в різних регіонах.

Монітор A27Ui оснащений 27-дюймовою IPS-матрицею з роздільною здатністю 3840 × 2160 пікселів (формат UHD) та кутами огляду до 178 градусів. Пристрій підтримує технологію HDR10 і відображає понад мільярд відтінків завдяки 10-бітній глибині кольору. Колірне охоплення становить 100% за стандартом sRGB і 95% за DCI-P3. Кожен екземпляр проходить заводське калібрування — середня похибка передачі кольору не перевищує значення ∆E<1.

Одна з особливостей моделі – можливість автоматичної синхронізації кольору з іншими пристроями брендів Xiaomi і Redmi, що дозволяє досягти зображення на різних екранах. Універсальний роз’єм USB-C використовується як для передачі відео- та аудіосигналів, так і для передачі даних та живлення підключених пристроїв. При цьому потужність заряджання може досягати 90 Вт, що достатньо для більшості ноутбуків. Крім того, у моніторі передбачений USB-хаб, який дозволяє підключати периферійні пристрої безпосередньо – це рішення допомагає скоротити кількість кабелів на робочому столі.

Серед додаткових функцій – фільтрація синього світла та сертифікація TÜV, а також підтримка технології DC затемнення, що зменшує ефект мерехтіння та знижує навантаження на зір при тривалому використанні.

Корпус A27Ui виконаний з тонкими рамками із трьох сторін, що робить його зручним для використання у конфігурації з кількох дисплеїв. Підставка монітора регулюється по висоті, дозволяє змінювати кут нахилу та повертати екран, а також сумісна з настінними кріпленнями за стандартом VESA.

Крім цієї моделі, нещодавно відбувся випуск ігрового монітора Redmi G27Q із частотою оновлення 240 Гц. Як очікується, він також незабаром стане доступним на глобальному ринку.