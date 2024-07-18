Разработчики Stalker 2: Heart of Chornobyl показали еще одного персонажа18.07.24
До релиза долгожданного шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl осталось полтора месяца, и студия GSC Game World начинает активнее рекламировать свою игру. Недавно украинские разработчики опубликовали несколько изображений одного из важных персонажей — Фауста (Faust).
Фауст знаком с каждым метром Зоны и имеет свою уникальную характеристику. Прошло десятилетие, а их до сих пор проклинают множество сталкеров. О нем говорят, что никаких фанатиков-пенсионеров не должно быть. Они заслуживают пулю сразу, как попадут в прицел. С приходом порядков Варты (Varta) и заключением договора D4, они согласились делать то, от чего даже самые опытные Долговцы (Dolgovites) косились на Периметр.
Монолит мертв, но для большинства, пока существует Дикий Остров (Wild Island), его дело все еще живет. И пока Бродяга (Vagabond) пытается вытащить своих братьев из ада, Фауст имеет свою собственную картину будущего.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован на 5 сентября для платформ PC и Xbox Series. Шутер сразу появится в каталоге Xbox Game Pass.
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