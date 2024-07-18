Розробники Stalker 2: Heart of Chornobyl показали ще одного персонажа18.07.24
До релізу довгоочікуваного шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl залишилося півтора місяці, і студія GSC Game World починає активніше рекламувати свою гру. Нещодавно українські розробники опублікували кілька зображень одного з найважливіших персонажів — Фауста (Faust).
Фауст знайомий з кожним метром Зони і має унікальну характеристику. Минуло десятиліття, а їх досі проклинає безліч сталкерів. Про нього кажуть, що жодних фанатиків-пенсіонерів не має бути. Вони заслуговують на кулю відразу, як потраплять у приціл. З приходом порядків Варти (Varta) та укладанням договору D4, вони погодилися робити те, від чого навіть найдосвідченіші Долговці (Dolgovites) косилися на Периметр.
Моноліт мертвий, але більшість, поки існує Дикий Острів (Wild Island), його все ще живе. І доки Бродяга (Vagabond) намагається витягнути своїх братів з пекла, Фауст має власну картину майбутнього.
Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl заплановано на 5 вересня для платформ PC та Xbox Series. Шутер одразу з’явиться у каталозі Xbox Game Pass.
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Реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl заплановано на 5 вересня для платформ PC та Xbox Series. Шутер одразу з’явиться у каталозі Xbox Game Pass.
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