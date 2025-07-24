Razer выпустила набор игровой периферии для фанатов Покемонов

Компания Razer анонсировала лимитированную линейку игровой периферии в сотрудничестве с франшизой Pokémon. В серию вошли клавиатура, гарнитура, мышь и коврик, оформленные в ярком фирменном стиле с изображениями Пикачу и других покемонов.

Новых устройств в серии нет — это уже известные модели из каталога Razer, но теперь они получили тематическое оформление и обновлённый дизайн.

Состав линейки Pokémon Edition и ориентировочные цены:

клавиатура BlackWidow V4 X — $174;

— $174; гарнитура Kraken V4 X — $134;

— $134; мышь Razer Cobra — $80;

— $80; коврик Gigantus V2 M — цена пока не объявлена.

Доступность новой коллекции по регионам пока не уточняется.

Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed — это клавиатура без цифрового блока, оснащённая механическими переключателями Razer Orange третьего поколения с тактильным откликом. Главное преимущество модели — поддержка горячей замены переключателей, в том числе 3- и 5-контактных. Пользователи могут легко заменить стандартные переключатели на другие, в зависимости от личных предпочтений.

А Cobra Pro оснащена оптическим датчиком Focus Pro 30K и оптическими выключателями нового поколения. Она имеет 10 кнопок, включая основные. Каждая полностью настраивается и Razer выводит эту настройку на новый уровень. Cobra Pro сохраняет 5 профилей и позволяет быстро переключаться между параметрами настройки в соответствии с выбранной игрой.