Razer выпустила набор игровой периферии для фанатов Покемонов24.07.25
Компания Razer анонсировала лимитированную линейку игровой периферии в сотрудничестве с франшизой Pokémon. В серию вошли клавиатура, гарнитура, мышь и коврик, оформленные в ярком фирменном стиле с изображениями Пикачу и других покемонов.
Новых устройств в серии нет — это уже известные модели из каталога Razer, но теперь они получили тематическое оформление и обновлённый дизайн.
Состав линейки Pokémon Edition и ориентировочные цены:
- клавиатура BlackWidow V4 X — $174;
- гарнитура Kraken V4 X — $134;
- мышь Razer Cobra — $80;
- коврик Gigantus V2 M — цена пока не объявлена.
Доступность новой коллекции по регионам пока не уточняется.
Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed — это клавиатура без цифрового блока, оснащённая механическими переключателями Razer Orange третьего поколения с тактильным откликом. Главное преимущество модели — поддержка горячей замены переключателей, в том числе 3- и 5-контактных. Пользователи могут легко заменить стандартные переключатели на другие, в зависимости от личных предпочтений.
А Cobra Pro оснащена оптическим датчиком Focus Pro 30K и оптическими выключателями нового поколения. Она имеет 10 кнопок, включая основные. Каждая полностью настраивается и Razer выводит эту настройку на новый уровень. Cobra Pro сохраняет 5 профилей и позволяет быстро переключаться между параметрами настройки в соответствии с выбранной игрой.
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