Razer випустила набір ігрової периферії для фанатів Покемонів24.07.25
Компанія Razer анонсувала лімітовану лінійку ігрової периферії у співпраці з франшизою Pokémon. У серію увійшли клавіатура, гарнітура, миша та килимок, оформлені в яскравому фірмовому стилі із зображеннями Пікачу та інших покемонів.
Нових пристроїв у серії немає – це вже відомі моделі з каталогу Razer, але тепер вони отримали тематичне оформлення та оновлений дизайн.
Склад лінійки Pokémon Edition та орієнтовні ціни:
- клавіатура BlackWidow V4 X — $174;
- гарнітура Kraken V4 X — $134;
- миша Razer Cobra — $80;
- килимок Gigantus V2 M — ціна поки не оголошена.
Доступність нової колекції по регіонах поки що не уточнюється.
Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed це клавіатура без цифрового блоку, оснащена механічними перемикачами Razer Orange третього покоління з тактильним відгуком. Головна перевага моделі – підтримка гарячої заміни перемикачів, у тому числі 3- та 5-контактних. Користувачі можуть легко замінити стандартні перемикачі на інші залежно від особистих переваг.
А Cobra Pro оснащена оптичним датчиком Focus Pro 30K та оптичними вимикачами нового покоління. Вона має 10 кнопок, включаючи основні. Кожна повністю настроюється і Razer виводить цю настройку на новий рівень. Cobra Pro зберігає 5 профілів і дозволяє швидко перемикатися між параметрами налаштування відповідно до вибраної гри.
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