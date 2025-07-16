Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed – беспроводная клавиатура со сменными переключателями

Компания Razer пополнила линейку игровых аксессуаров новой клавиатурой с длинным названием — BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed. Новинка ориентирована на тех, кто ищет компактную, тихую и настраиваемую клавиатуру с надежным беспроводным подключением.

Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed — это клавиатура без цифрового блока, оснащённая механическими переключателями Razer Orange третьего поколения с тактильным откликом. Главное преимущество модели — поддержка горячей замены переключателей, в том числе 3- и 5-контактных. Пользователи могут легко заменить стандартные переключатели на другие, в зависимости от личных предпочтений.

В конструкции клавиатуры особое внимание уделено снижению уровня шума. Внутри использованы:

двойной слой шумопоглощающей пены,

предварительно смазанные стабилизаторы,

стальная верхняя пластина для устранения дребезжания,

демпфирующая лента на плате для приглушения высокочастотных звуков.

Это делает модель одной из самых бесшумных в линейке BlackWidow, сохраняя при этом приятные тактильные ощущения от нажатий.

Подключение и автономность

Клавиатура поддерживает беспроводную технологию Razer HyperSpeed Wireless, обеспечивающую минимальную задержку и стабильное соединение. Также есть Bluetooth-модуль, позволяющий одновременно подключаться к трём устройствам. Клавиатуру и совместимую мышь можно подключить к одному ресиверу, что освобождает порты USB.

В режиме энергосбережения клавиатура способна работать до 980 часов на одном заряде — один из лучших показателей среди игровых моделей.

BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed получила:

многофункциональный ролик и три настраиваемые кнопки для управления звуком, воспроизведением и уровнем заряда,

подсветку Razer Chroma RGB с индивидуальной настройкой каждой клавиши и поддержкой синхронизации с более чем 300 играми и приложениями,

поддержку настроек в Razer Synapse, где можно переназначать клавиши и создавать уникальные визуальные стили через Chroma Studio.

Клавиатура уже доступна для заказа на официальном сайте Razer по цене $179,99.