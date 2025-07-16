Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed – бездротова клавіатура зі змінними перемикачами

Компанія Razer поповнила лінійку ігрових аксесуарів новою клавіатурою з довгою назвою BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed. Новинка орієнтована на тих, хто шукає компактну, тиху та настроювану клавіатуру з надійним бездротовим підключенням.

Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed це клавіатура без цифрового блоку, оснащена механічними перемикачами Razer Orange третього покоління з тактильним відгуком. Головна перевага моделі – підтримка гарячої заміни перемикачів, у тому числі 3- та 5-контактних. Користувачі можуть легко замінити стандартні перемикачі на інші залежно від особистих переваг.

У конструкції клавіатури особливу увагу приділено зниженню рівня шуму. Усередині використані:

подвійний шар шумопоглинаючої піни,

попередньо змащені стабілізатори,

сталева верхня пластина для усунення деренчання,

демпфуюча стрічка на платі для приглушення високочастотних звуків.

Це робить модель однією з найбезшумніших у лінійці BlackWidow, зберігаючи при цьому приємні тактильні відчуття від натискань.

Підключення та автономність

Клавіатура підтримує бездротову технологію Razer HyperSpeed Wireless, що забезпечує мінімальну затримку та стабільне з’єднання. Також є Bluetooth-модуль, що дозволяє одночасно підключатися до трьох пристроїв. Клавіатуру та сумісну мишу можна підключити до одного ресивера, що звільняє порти USB.

У режимі енергозбереження клавіатура здатна працювати до 980 годин на одному заряді — один із найкращих показників серед ігрових моделей.

BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed отримала:

багатофункціональний ролик і три кнопки, що настроюються для керування звуком, відтворенням та рівнем заряду,

підсвічування Razer Chroma RGB з індивідуальним налаштуванням кожної клавіші та підтримкою синхронізації з більш ніж 300 іграми та додатками,

підтримка налаштувань у Razer Synapse, де можна перепризначати клавіші та створювати унікальні візуальні стилі через Chroma Studio.

Клавіатура вже доступна для замовлення на офіційному сайті Razer за ціною 179,99 дол.