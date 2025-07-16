Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed – бездротова клавіатура зі змінними перемикачами16.07.25
Компанія Razer поповнила лінійку ігрових аксесуарів новою клавіатурою з довгою назвою BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed. Новинка орієнтована на тих, хто шукає компактну, тиху та настроювану клавіатуру з надійним бездротовим підключенням.
Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed це клавіатура без цифрового блоку, оснащена механічними перемикачами Razer Orange третього покоління з тактильним відгуком. Головна перевага моделі – підтримка гарячої заміни перемикачів, у тому числі 3- та 5-контактних. Користувачі можуть легко замінити стандартні перемикачі на інші залежно від особистих переваг.
У конструкції клавіатури особливу увагу приділено зниженню рівня шуму. Усередині використані:
- подвійний шар шумопоглинаючої піни,
- попередньо змащені стабілізатори,
- сталева верхня пластина для усунення деренчання,
- демпфуюча стрічка на платі для приглушення високочастотних звуків.
Це робить модель однією з найбезшумніших у лінійці BlackWidow, зберігаючи при цьому приємні тактильні відчуття від натискань.
Підключення та автономність
Клавіатура підтримує бездротову технологію Razer HyperSpeed Wireless, що забезпечує мінімальну затримку та стабільне з’єднання. Також є Bluetooth-модуль, що дозволяє одночасно підключатися до трьох пристроїв. Клавіатуру та сумісну мишу можна підключити до одного ресивера, що звільняє порти USB.
У режимі енергозбереження клавіатура здатна працювати до 980 годин на одному заряді — один із найкращих показників серед ігрових моделей.
BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed отримала:
- багатофункціональний ролик і три кнопки, що настроюються для керування звуком, відтворенням та рівнем заряду,
- підсвічування Razer Chroma RGB з індивідуальним налаштуванням кожної клавіші та підтримкою синхронізації з більш ніж 300 іграми та додатками,
- підтримка налаштувань у Razer Synapse, де можна перепризначати клавіші та створювати унікальні візуальні стилі через Chroma Studio.
Клавіатура вже доступна для замовлення на офіційному сайті Razer за ціною 179,99 дол.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Відеокарти NVIDIA GeForce RTX 50 – коли чистої продуктивності вже замало
NVIDIA представила архітектуру Blackwell яка стала основною для відеокарт GeForce RTX 50-серії. Вона дала можливість зробити ряд алгоритмів та технологій ще ефективніше. Наприклад, DLSS та Frame Generation вийшли на новий рівень, генеруючі кадри ще краще. Розповімо про оновлення детальніше
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed – бездротова клавіатура зі змінними перемикачами Razer клавіатура
Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed – клавіатура без цифрового блоку, оснащена механічними перемикачами Razer Orange третього покоління
Fractal Design випустила корпус Mid-Tower серії Epoch Fractal Design комплектуючі
Шведська компанія Fractal Design випустила новий корпус для ПК під назвою Epoch, який поєднує лаконічний дизайн та ефективну систему охолодження
Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed – бездротова клавіатура зі змінними перемикачами
Fractal Design випустила корпус Mid-Tower серії Epoch
E Ink і Intel випустили тачпад на електронному чорнилі для ноутбуків
Біткоїн знову б’є рекорди. Ціна криптовалюти перевищила $123 тис.
Відеокарта Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition містить 5 кг золота і коштує півмільйона доларів
В Україні з’явилася організація-регулятор ШІ
Kingston випустила SSD NVMe-накопичувачі NV3 у форматі M.2 2230
Навушники Sony WH-1000XM6 почали продавати в Україні
IDC: ринок ПК виріс на 6,5%, частка Apple Mac зросла на 21%
Microsoft Edge працюватиме швидше