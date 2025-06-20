Razer BlackWidow V4 75% Barebones — механическая клавиатура без кнопок

Компания Razer выпустила свою первую кастомизированную клавиатуру без клавиш — BlackWidow V4 75% Barebones. Это устройство ориентировано на продвинутых пользователей и энтузиастов механических клавиатур, которые предпочитают подбирать компоненты под себя.

Что входит в комплект

Модель поставляется без переключателей и клавишных колпачков (кейкапов), но с уже собранным корпусом, стабилизаторами и демпфирующими элементами. Это даёт пользователям возможность самостоятельно установить любые совместимые свитчи (поддерживаются как 3-, так и 5-контактные) и колпачки, создавая уникальный набор.

Особенности конструкции

Корпус с двухслойной демпфирующей пеной — для снижения шума и вибраций

Смазанные стабилизаторы — для более мягкого хода клавиш

FR4-пластина — для более чёткого звукового отклика

Поддержка Razer HyperPolling 8000 Гц — сверхнизкая задержка ввода

Подсветка Chroma RGB — с миллионами оттенков и кастомизацией

Доступны два цветовых варианта: Black Edition и White Edition. Это 75%-формат клавиатуры, в котором отсутствует цифровой блок, но сохраняются функциональные и навигационные клавиши, что делает её более компактной и эргономичной.

Цена и доступность

Black Edition — $139.99

White Edition — $149.99