Razer BlackWidow V4 75% Barebones – механічна клавіатура без кнопок

Компанія Razer випустила свою першу кастомізовану клавіатуру без клавіш BlackWidow V4 75% Barebones. Цей пристрій орієнтований на просунутих користувачів та ентузіастів механічних клавіатур, які вважають за краще підбирати компоненти під себе.

Що входить до комплекту

Модель поставляється без перемикачів та клавішних ковпачків (кейкапів), але з уже зібраним корпусом, стабілізаторами та демпфуючими елементами. Це дає користувачам можливість самостійно встановити будь-які сумісні світильники (підтримуються як 3-, так і 5-контактні) та ковпачки, створюючи унікальний набір.

Особливості конструкції

Корпус із двошаровою демпфуючою піною — для зниження шуму та вібрацій

Змащені стабілізатори — для більш м’якого ходу клавіш

FR4-пластина — для більш чіткого звукового відгуку

Підтримка Razer HyperPolling 8000 Гц — наднизька затримка введення

Підсвічування Chroma RGB — з мільйонами відтінків і кастомізацією

Доступні два варіанти: Black Edition і White Edition. Це 75%-формат клавіатури, в якому відсутній цифровий блок, але зберігаються функціональні та навігаційні клавіші, що робить її більш компактною та ергономічною.

Ціна та доступність

Black Edition — $139.99

White Edition – $149.99