Проверить владельцев авто на AUTO.RIA теперь можно через Дію18.08.24
Украинский маркетплейс AUTO.RIA внедрил новый сервис для подтверждения личности владельцев автомобилей через приложение «Дія».
Теперь автомобили, владельцы которых подтвердили свои данные с помощью «Дії», будут отмечены специальной пометкой «Владелец авто. Подтверждено через Дію» в объявлениях. По словам пресс-службы сервиса, новая функция повысит доверие покупателей при выборе автомобиля.
Это уже второй сервис, интегрированный AUTO.RIA с «Дією». С прошлого года пользователи платформы могут авторизоваться через «Дія.Підпис», и этой возможностью уже воспользовались около 121 тыс. человек.
Чтобы поделиться документом и получить отметку «Владелец авто, подтверждено через Дію», необходимо выполнить следующие действия:
- авторизоваться на маркетплейсе через «Дія.Підпис»;
- выбрать на странице авто «Подтвердить собственность авто»;
- предоставить разрешение на шеринг техпаспорта через «Дію».
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Украинский маркетплейс AUTO.RIA внедрил новый сервис для подтверждения личности владельцев автомобилей через приложение «Дія».
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