AUTO.RIA додала верифікацію власників авто через Дію

Український маркетплейс AUTO.RIA впровадив новий сервіс для підтвердження особистості власників автомобілів через програму «Дія».

Наразі автомобілі, власники яких підтвердили свої дані за допомогою «Дії», будуть відзначені спеціальною позначкою «Власник авто. Підтверджено через «Дію» в оголошеннях. За словами прес-служби сервісу, нова функція підвищить довіру покупців під час вибору автомобіля.

Це вже другий сервіс, інтегрований AUTO.RIA із «Дією». З минулого року користувачі платформи можуть авторизуватись через «Дія.Підпис», і цією можливістю вже скористалося близько 121 тис. осіб.

Щоб поділитися документом та отримати позначку «Власник авто, підтверджено через Дію», необхідно виконати такі дії:

авторизуватися на маркетплейсі через «Дія.Підпис»; вибрати на сторінці авто «Підтвердити власність авто»; надати дозвіл на шеринг техпаспорту через «Дію».