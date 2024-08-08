Процессоры AMD ломаются в два раза чаще, чем Intel 13 и 14 поколений

Производитель компьютеров высокого класса Puget Systems обнародовал статистику, согласно которой отказ процессоров Intel 13 и 14 поколений составляет чуть более 2%, тогда как системы на AMD Ryzen 5000 и 7000 имеют более 4% отказов. Эти данные резко контрастируют с отчетами разработчиков игр, которые приводили от 50% до 100% отказов чипов Intel.

Данные Puget также указывают на гораздо более высокие показатели отказов в чипах Intel 11-го поколения. Согласно Puget, процессоры Intel Core 11-го поколения имели больше всего сбоев среди всех других — более 7%. О проблемах с процессорами Intel Core 11-го поколения не сообщалось широко.

Puget обнародовала эту информацию в рамках объявления о продлении гарантии на системы Intel до трех лет. Ранее Intel объявила о продлении гарантии на боксовые процессоры 13-го и 14-го поколений на два года. Однако Intel не говорила конкретно о применении гарантии к готовым системам от производителей, поэтому Puget сделала это от своего имени.

Компания указывает, что процессоры Intel 13-го и 14-го поколений действительно имеют повышенный процент отказов, но не на чрезвычайном уровне. По их словам, беспокойство относительно надежности этих процессоров в будущем является гораздо большей проблемой, чем уровень отказов, который есть сейчас. Компания также предоставила данные о частоте сбоев, включая процессоры AMD Ryzen 5000 и 7000 серий. Как можно увидеть, чипы Intel 11-го поколения выходили из строя гораздо чаще, чем Ryzen, но процессоры Intel 13-го и 14-го имеют более низкий процент сбоев.

Компания Puget Systems отмечает, что она не видела таких сбоев со времен процессоров 11-го поколения. Сбои происходят в количестве 5 до 7 в месяц, что, по ее словам, трудно классифицировать как «большую проблему». Puget Systems утверждает, что, вероятно, благодаря использованию консервативных настроек BIOS и избеганию чрезмерных настроек напряжения и мощности, процессоры Intel 13-го и 14-го поколений имеют более низкий процент отказов в их системах.

Таким образом, Puget Systems подчеркивает важность настройки и управления системами для обеспечения надежности и долговечности процессоров, в то время как сами процессоры Intel 13-го и 14-го поколений показывают более низкий процент отказов по сравнению с процессорами AMD Ryzen 5000 и 7000 серий.