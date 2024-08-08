Процесори AMD ламаються вдвічі частіше, ніж Intel 13 і 14 поколінь

Виробник комп’ютерів високого класу Puget Systems оприлюднив статистику, згідно з якою відмова процесорів Intel 13 та 14 поколінь становить трохи більше 2%, тоді як системи на AMD Ryzen 5000 та 7000 мають більше 4% відмов. Ці дані різко контрастують із звітами розробників ігор, які наводили від 50% до 100% відмов чіпів Intel.

Дані Puget також вказують на набагато більші показники відмов у чіпах Intel 11-го покоління. Згідно з Puget, процесори Intel Core 11-го покоління мали найбільше збоїв серед усіх інших – понад 7%. Про проблеми з процесорами Intel Core 11 покоління не повідомлялося широко.

Puget оприлюднила цю інформацію в рамках оголошення про продовження гарантії системи Intel до трьох років. Раніше Intel оголосила про продовження гарантії на боксові процесори 13-го та 14-го поколінь на два роки. Проте Intel не говорила конкретно про застосування гарантії до готових систем від виробників, тому Puget зробила це від імені.



Компанія вказує, що процесори Intel 13-го та 14-го поколінь справді мають підвищений відсоток відмов, але не на надзвичайному рівні. За їхніми словами, занепокоєння щодо надійності цих процесорів у майбутньому є набагато більшою проблемою, ніж рівень відмов, який є зараз. Компанія також надала дані про частоту збоїв, включаючи процесори AMD Ryzen 5000 та 7000 серій. Як можна побачити, чіпи Intel 11-го покоління виходили з ладу набагато частіше, ніж Ryzen, але процесори Intel 13-го та 14-го мають нижчий відсоток збоїв.

Компанія Puget Systems зазначає, що вона не бачила таких збоїв із часів процесорів 11-го покоління. Збої відбуваються у кількості 5 до 7 на місяць, що, за її словами, важко класифікувати як «велику проблему». Puget Systems стверджує, що, ймовірно, завдяки використанню консервативних налаштувань BIOS та уникненню надмірних налаштувань напруги та потужності, процесори Intel 13-го та 14-го поколінь мають нижчий відсоток відмов у їхніх системах.

Таким чином, Puget Systems підкреслює важливість налаштування та управління системами для забезпечення надійності та довговічності процесорів, у той час як самі процесори Intel 13-го та 14-го поколінь показують нижчий відсоток відмов у порівнянні з процесорами AMD Ryzen 5000 та 7000 серій.