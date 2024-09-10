Представлена линейка материнских плат MSI AM5 для AMD X870/X870E

MSI анонсировала новые материнские платы AM5 на базе чипсетов X870 и X870E, которые поступят в продажу 30 сентября. Среди представленных моделей: MEG X870E Godlike, MPG X870E Carbon WIFI, MAG X870 Tomahawk WIFI и PRO X870-P WIFI.

MEG X870E Godlike является флагманской моделью и выделяется мощной системой питания, четырьмя слотами для оперативной памяти DDR5 и двумя слотами PCI Express 5.0 x16. Плата оснащена 4-дюймовым экраном Dynamic Dashboard III и пятью разъемами M.2 для NVMe-накопителей. В комплект входит карта расширения, позволяющая установить еще два SSD формата M.2 в слот PCI-E x16. Среди сетевых возможностей – 5- и 10-гигабитные Ethernet-порты и модуль Wi-Fi 7.

MSI MPG X870E Carbon WIFI идет на шаг ниже. Она включает 21-фазную систему питания, четыре разъема M.2 для твердотельных накопителей, слоты PCI Express 5.0 x16 и четыре разъема для оперативной памяти. Плата также поддерживает 5-гигабитный Ethernet и Wi-Fi 7, а также интерфейс USB4.

MAG X870 Tomahawk WIFI и PRO X870-P WIFI предложат 17-фазную систему питания, слот PCI Express 5.0 x16 для видеокарты, четыре разъема для оперативной памяти DDR5, модуль Wi-Fi 7 и 5-гигабитный Ethernet. Эти платы также оснащены несколькими разъемами M.2 для NVMe-накопителей.

Цены на материнские платы MSI X870/X870E будут объявлены позднее.