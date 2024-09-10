Представлена ​​лінійка материнських плат MSI AM5 для AMD X870/X870E

MSI анонсувала нові материнські плати AM5 на базі чіпсетів X870 та X870E, які надійдуть у продаж 30 вересня. Серед представлених моделей: MEG X870 Godlike, MPG X870 Carbon WIFI, MAG X870 Tomahawk WIFI і PRO X870-P WIFI.

MEG X870E Godlike є флагманською моделлю і виділяється потужною системою живлення, чотирма слотами для оперативної пам’яті DDR5 та двома слотами PCI Express 5.0 x16. Плата оснащена 4-дюймовим екраном Dynamic Dashboard III та п’ятьма роз’ємами M.2 для NVMe-накопичувачів. У комплект входить карта розширення, що дозволяє встановити ще два SSD формати M.2 у слот PCI-E x16. Серед мережевих можливостей – 5- та 10-гігабітні Ethernet-порти та модуль Wi-Fi 7.

MSI MPG X870E Carbon WIFI йде на крок нижче. Вона включає 21-фазну систему живлення, чотири роз’єми M.2 для твердотільних накопичувачів, слоти PCI Express 5.0 x16 та чотири роз’єми для оперативної пам’яті. Плата також підтримує 5-гігабітний Ethernet та Wi-Fi 7, а також інтерфейс USB4.

MAG X870 Tomahawk WIFI та PRO X870-P WIFI запропонують 17-фазну систему живлення, слот PCI Express 5.0 x16 для відеокарти, чотири роз’єми для оперативної пам’яті DDR5, модуль Wi-Fi 7 та 5-гігабітний Ethernet. Ці плати також оснащені кількома роз’ємами M.2 для NVMe-накопичувачів.

Ціни на материнські плати MSI X870/X870E будуть оголошені пізніше.