Портативное солнечное зарядное устройство обеспечит электромобилю до 50 км пробега в день14.07.24
Компания GoSun готовит к выходу портативное зарядное устройство под названием Solar EV Charger, основанное на солнечных панелях и предназначенное для зарядки электромобилей. Устройство представляет собой складную портативную конструкцию, которую можно установить на крыше автомобиля. Весит новинка около 32 кг.
Solar EV Charger использует высокоэффективные солнечные панели. При остановке автомобиля панели разворачиваются, создавая чехол для поглощения солнечной энергии и её преобразования в электричество. Этот процесс занимает всего минуту. Устройство можно использовать дома, на работе или в отдаленных местах, таких как кемпинги.
Solar EV Charger обеспечивает до 1200 Вт энергии, что позволяет увеличить запас хода электромобиля до 30 миль (около 50 км) за день зарядки, хотя в среднем это составляет 10-20 миль (16-32 км), в зависимости от условий. Устройство подходит для фургонов, рабочих грузовиков и кемперов, обеспечивая независимость от сети. После использования панели складываются в безопасный автомобильный кейс с замком для предотвращения краж.
Ориентировочная цена Solar EV Charger составляет $2999, и начало поставок запланировано на 2025 год.
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Solar EV Charger обеспечивает до 1200 Вт энергии, что позволяет увеличить запас хода электромобиля до 30 миль (около 50 км) за день зарядки, хотя в среднем это составляет 10-20 миль (16-32 км)
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