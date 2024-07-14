Портативний сонячний зарядний пристрій забезпечить електромобілю до 50 км.14.07.24
Компанія GoSun готує до виходу портативний зарядний пристрій під назвою Solar EV Charger, заснований на сонячних панелях і призначений для заряджання електромобілів. Пристрій є складною портативною конструкцією, яку можна встановити на даху автомобіля. Важить новинка близько 32 кг.
Solar EV Charger використовує високоефективні сонячні панелі. При зупинці автомобіля панелі розгортаються, створюючи чохол для поглинання сонячної енергії та її перетворення на електрику. Цей процес займає лише хвилину. Пристрій можна використовувати вдома, на роботі або у віддалених місцях, таких як кемпінги.
Solar EV Charger забезпечує до 1200 Вт енергії, що дозволяє збільшити запас ходу електромобіля до 30 миль (близько 50 км) за день зарядки, хоча в середньому це становить 10-20 миль (16-32 км) залежно від умов. Пристрій підходить для фургонів, робочих вантажівок та кемперів, забезпечуючи незалежність від мережі. Після використання панелі складаються в безпечний автомобільний кейс із замком для запобігання крадіжкам.
Орієнтовна ціна Solar EV Charger складає $2999 і початок поставок заплановано на 2025 рік.
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Портативний сонячний зарядний пристрій забезпечить електромобілю до 50 км.автомобіль електротранспорт зарядка розробка
Solar EV Charger забезпечує до 1200 Вт енергії, що дозволяє збільшити запас ходу електромобіля до 30 миль (близько 50 км) за день зарядки, хоча в середньому це становить 10-20 миль (16-32 км)
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