Поисковая система DuckDuckGo позволяет скрывать картинки созданные ИИ

С развитием генеративных моделей ИИ в интернете всё чаще появляются изображения, созданные нейросетями. Такие картинки начинают проникать и в результаты поиска, что вызывает недоумение и раздражение у пользователей, ожидающих увидеть реальные фотографии. В ответ на отзывы пользователей поисковая система DuckDuckGo добавила новую функцию — возможность скрывать изображения, сгенерированные искусственным интеллектом.

Во вкладке «Изображения» в DuckDuckGo теперь появилось выпадающее меню «Изображения ИИ», где можно выбрать — показывать или скрывать такие изображения. Также опцию фильтрации можно включить в настройках поиска, активировав пункт «Скрыть изображения, сгенерированные ИИ».

Фильтрация осуществляется с помощью открытых блоклистов, составляемых сообществами. В частности, используются списки uBlockOrigin и uBlacklist Huge AI Blocklist. Хотя эти списки не обеспечивают 100% точности и могут допускать ошибки, система значительно снижает количество ИИ-контента в поисковой выдаче.

DuckDuckGo отметила, что в будущем планирует внедрить дополнительные фильтры, но пока не раскрывает подробности.

Компания также привела пример работы новой функции — поиск по запросу «птенец павлина». Это, вероятно, отсылка к недавнему скандалу вокруг Google, когда его результаты поиска по этому запросу были почти полностью заполнены сгенерированными изображениями.