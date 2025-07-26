Поисковая система DuckDuckGo позволяет скрывать картинки созданные ИИ26.07.25
С развитием генеративных моделей ИИ в интернете всё чаще появляются изображения, созданные нейросетями. Такие картинки начинают проникать и в результаты поиска, что вызывает недоумение и раздражение у пользователей, ожидающих увидеть реальные фотографии. В ответ на отзывы пользователей поисковая система DuckDuckGo добавила новую функцию — возможность скрывать изображения, сгенерированные искусственным интеллектом.
Во вкладке «Изображения» в DuckDuckGo теперь появилось выпадающее меню «Изображения ИИ», где можно выбрать — показывать или скрывать такие изображения. Также опцию фильтрации можно включить в настройках поиска, активировав пункт «Скрыть изображения, сгенерированные ИИ».
Фильтрация осуществляется с помощью открытых блоклистов, составляемых сообществами. В частности, используются списки uBlockOrigin и uBlacklist Huge AI Blocklist. Хотя эти списки не обеспечивают 100% точности и могут допускать ошибки, система значительно снижает количество ИИ-контента в поисковой выдаче.
DuckDuckGo отметила, что в будущем планирует внедрить дополнительные фильтры, но пока не раскрывает подробности.
Компания также привела пример работы новой функции — поиск по запросу «птенец павлина». Это, вероятно, отсылка к недавнему скандалу вокруг Google, когда его результаты поиска по этому запросу были почти полностью заполнены сгенерированными изображениями.
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