Пошукова система DuckDuckGo дозволяє приховувати картинки створені ШІ26.07.25
З розвитком генеративних моделей ШІ в інтернеті все частіше з’являються зображення, створені нейромережами. Такі картинки починають проникати і в результати пошуку, що викликає подив і роздратування у користувачів, які очікують побачити реальні фотографії. У відповідь на відгуки користувачів пошукова система DuckDuckGo додала нову функцію – можливість приховувати зображення, створені штучним інтелектом.
У вкладці «Зображення» в DuckDuckGo тепер з’явилося меню «Зображення ІІ», де можна вибрати — показувати або приховувати такі зображення. Також опцію фільтрації можна увімкнути в налаштуваннях пошуку, активувавши пункт «Приховати зображення, згенеровані ШІ».
Фільтрування здійснюється за допомогою відкритих блокалістів, які складаються спільнотами. Зокрема, використовуються списки uBlockOrigin та uBlacklist Huge AI Blocklist. Хоча ці списки не забезпечують 100% точності і можуть припускатися помилок, система значно знижує кількість ІІ-контенту в пошуковій видачі.
DuckDuckGo зазначила, що в майбутньому планує впровадити додаткові фільтри, але поки що не розкриває подробиці.
Компанія також навела приклад роботи нової функції — пошук на запит «пташеня павича». Це, ймовірно, посилання на недавній скандал навколо Google, коли його результати пошуку за цим запитом були майже повністю заповнені згенерованими зображеннями.
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