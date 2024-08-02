Подписчики ChatGPT Plus получат голосовую модель GPT-4

OpenAI анонсировала новую голосовую модель GPT-4 для пользователей ChatGPT Plus, что обещает сделать взаимодействие с искусственным интеллектом более естественным и интуитивным.

Новая модель не только воспринимает голосовой ввод, но и распознает интонации и эмоции, подстраиваясь под стиль общения собеседника. Это позволяет GPT-4 реагировать на голосовые команды почти как человек, что значительно улучшает пользовательский опыт и сокращает задержки.

Изначально эта функция будет доступна для ограниченной группы пользователей, но уже осенью планируется её расширение на всех подписчиков ChatGPT Plus.

Эта инновация открывает новые горизонты для применения искусственного интеллекта в повседневной жизни и профессиональной деятельности. OpenAI, следуя своим высоким стандартам безопасности и этики, гарантирует ответственное использование модели.