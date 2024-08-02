Передплатники ChatGPT Plus отримають доступ до голосової моделі GPT-402.08.24
OpenAI анонсувала нову голосову модель GPT-4 для користувачів ChatGPT Plus, що обіцяє зробити взаємодію зі штучним інтелектом більш природною та інтуїтивною.
Нова модель не тільки сприймає голосове введення, але й розпізнає інтонації та емоції, підлаштовуючись під стиль спілкування співрозмовника. Це дозволяє GPT-4 реагувати на голосові команди майже як людина, що значно покращує досвід користувача і скорочує затримки.
Спочатку ця функція буде доступна обмеженій групі користувачів, але вже восени планується її розширення на всіх передплатників ChatGPT Plus.
Ця інновація відкриває нові горизонти для застосування штучного інтелекту у повсякденному житті та професійній діяльності. OpenAI, дотримуючись своїх високих стандартів безпеки та етики, гарантує відповідальне використання моделі.
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