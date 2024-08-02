29.07.24

Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?

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Samsung Galaxy S24 Ultra

Обивателі помітять лічені зміни у смартфонах лише за прямого зіставлення. Нам же, після півроку використання Samsung Galaxy S23 Ultra новий S24 Ultra здався навіть свіжішим, ніж можна собі уявити.