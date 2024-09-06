Почему Concord снова не взлетел? Разбираемся с шутером от Sony и студии Firewalk

Имя Конкорд, видимо, несчастливое. Сначала это были реактивные пассажирские самолеты, а теперь и игры с таким названием проваливаются еще быстрее чем ожидается. Релиз соревновательного шутера Concord стал одним из самых громких провалов в истории игровой индустрии. Проект от студии Firewalk, в который Sony возлагала большие надежды, не оправдал ожиданий как геймеров, так и аналитиков. Изначально пользователи были настроены скептически, но масштабы провала оказались намного хуже: по данным аналитиков, удалось продать всего 25 тысяч копий, а пиковый онлайн в Steam не превысил 700 человек.

На фоне крайне негативной реакции Sony была вынуждена принять радикальные меры. Разработчики объявили, что с 6 сентября будут отключены серверы игры как на PC, так и на PlayStation 5. Несмотря на это, Sony не намерена окончательно отказаться от Concord. Firewalk планирует пересмотреть основные аспекты игры и попытаться найти решение проблем, чтобы реанимировать проект.

Этот случай стал значительным ударом для игрового подразделения Sony и ярким примером того, как даже крупные компании могут столкнуться с неудачами в игровой индустрии. Компания начала процесс возврата средств за неудавшийся проект Concord. В PlayStation Store возврат может занять от 30 до 60 дней, а в Steam и Epic Games Store пользователям отправят подтверждения о возврате. В то же время тем, кто приобрел физическое издание игры, придется напрямую обращаться в розничные магазины, где была совершена покупка, надеясь на сотрудничество со стороны продавца.

Аналитики считают, что основные причины провала Concord кроются в неэффективном маркетинге, завышенной цене, а также в отсутствии уникальности в перенасыщенном жанре соревновательных шутеров. Эти факторы в совокупности сделали игру неконкурентоспособной, несмотря на поддержку Sony.

Рис Эллиотт, аналитик Midia Research, считает, что для игроков, особенно в нынешних макроэкономических условиях, плата в 40 долларов за новую игру может оказаться неприемлемой. По его мнению, высокая стоимость сделала Concord менее доступной и ограничила ее потенциальную аудиторию.

Эллиотт отмечает, что запуск Concord как премиум-игры затруднил привлечение пользователей и создание вовлеченной экосистемы. Сетевые эффекты, когда большая аудитория делает игру более привлекательной, критичны для успешного развития сетевых игр. Поэтому, по мнению аналитика, Concord следовало бы запустить в формате free-to-play или хотя бы включить в подписку PlayStation Plus. Это могло бы дать игре шанс выделиться на фоне переполненного жанра и обеспечить больший приток игроков.

После неудачного запуска Concord руководство Sony признало, что у компании недостаточно оригинальных прав на интеллектуальную собственность. Это заявление подчеркивает необходимость улучшения стратегии создания уникальных и привлекательных игр.