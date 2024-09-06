Чому Concord знову не злетів? Розбираємось із шутером від Sony та студії Firewalk06.09.24
Ім’я Конкорд, мабуть, нещасливе. Спочатку це були реактивні пасажирські літаки, а тепер і ігри з такою назвою провалюються ще швидше, ніж очікується. Реліз змагального шутера Concord став одним із найгучніших провалів в історії ігрової індустрії. Проект від студії Firewalk, який Sony покладала великі надії, не виправдав очікувань як геймерів, так і аналітиків. Спочатку користувачі були налаштовані скептично, але масштаби провалу виявилися набагато гіршими: за даними аналітиків, вдалося продати лише 25 тисяч копій, а піковий онлайн у Steam не перевищив 700 осіб.
На тлі вкрай негативної реакції Sony була змушена вжити радикальних заходів. Розробники оголосили, що з 6 вересня буде відключено сервери гри як на PC, так і на PlayStation 5. Незважаючи на це, Sony не має наміру остаточно відмовитися від Concord. Firewalk планує переглянути основні аспекти гри та спробувати знайти вирішення проблем, щоб реанімувати проект.
Цей випадок став значним ударом для ігрового підрозділу Sony і яскравим прикладом того, як великі компанії можуть зіткнутися з невдачами в ігровій індустрії. Компанія розпочала процес повернення коштів за невдалий проект Concord. У PlayStation Store повернення може зайняти від 30 до 60 днів, а Steam і Epic Games Store користувачам відправлять підтвердження про повернення. Водночас тим, хто придбав фізичне видання гри, доведеться безпосередньо звертатися до роздрібних магазинів, де було здійснено покупку, сподіваючись на співпрацю з боку продавця.
Аналітики вважають, що основні причини провалу Concord криються в неефективному маркетингу, завищеній ціні, а також у відсутності унікальності перенасиченого жанру змагальних шутерів. Ці чинники разом зробили гру неконкурентоспроможною, незважаючи на підтримку Sony.
Рис Елліотт, аналітик Midia Research, вважає, що для гравців, особливо в нинішніх макроекономічних умовах, плата в 40 доларів за нову гру може виявитися неприйнятною. На його думку, висока вартість зробила Concord менш доступною та обмежила її потенційну аудиторію.
Елліотт зазначає, що запуск Concord як преміум-гри ускладнив залучення користувачів та створення залученої екосистеми. Мережеві ефекти, коли велика аудиторія робить гру більш привабливою, є критичною для успішного розвитку мережевих ігор. Тому, на думку аналітика, Concord слід запустити у форматі free-to-play або хоча б включити в підписку PlayStation Plus. Це могло б дати грі шанс виділитися на тлі переповненого жанру та забезпечити більший приплив гравців.
Після невдалого запуску Concord керівництво Sony визнало, що компанія недостатньо оригінальних прав на інтелектуальну власність. Ця заява наголошує на необхідності покращення стратегії створення унікальних та привабливих ігор.
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