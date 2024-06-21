Планшет Lenovo Tab Plus с 11,5-дюймовым дисплеем и MediaTek G99 стоит 12 999 грн.21.06.24
Компания Lenovo представила на украинском рынке новый планшет Lenovo Tab Plus, ориентированный на любителей мультимедийного контента.
Планшет оснащен 11,5-дюймовым LCD дисплеем с разрешением 2K (2000×1200 пикселей), частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 400 нит. Для создания качественного звука устройство оборудовано восемью динамиками JBL с поддержкой Dolby Atmos, общей мощностью 26 Вт. Динамики (4 матричных и 4 вуфера) расположены в четырех частях корпуса и обеспечивают объем звука в 22 куб. см. При использовании наушников звук передается в качестве 24 бит / 96 кГц, для них предусмотрен разъем 3,5 мм. Планшет также может функционировать как Bluetooth-динамик для воспроизведения аудио с других устройств.
Lenovo Tab Plus оснащен встроенной подставкой, позволяющей регулировать угол наклона до 175 градусов, что обеспечивает удобство при просмотре контента. Аппаратная платформа основана на чипе MediaTek G99, имеет 8 ГБ оперативной памяти и варианты встроенного хранилища на 128 или 256 ГБ, с возможностью расширения через MicroSD. Устройство работает под управлением Android 14. Производитель обещает обновления ОС в течение 2 лет и обновления безопасности до июня 2028 года.
Планшет оснащен одиночными 8-мегапиксельными камерами на передней и задней панелях, причем задняя камера имеет автофокус. Поддерживаются модули Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2, а также имеется акселерометр, гироскоп, датчик освещения и разъем USB Type-C 2.0 для зарядки и передачи цифрового звука.
Батарея емкостью 8600 мАч обеспечивает до 12 часов потокового воспроизведения контента и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, что позволяет полностью зарядить устройство за 90 минут. Габариты планшета составляют 268,3×174,25×7,77 мм (выступ 13,58 мм) при весе 650 г (с подставкой).
Планшет Lenovo Tab Plus можно купить в Украине с июля по цене от 12 999 грн.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Пока что Android Auto это по большей части про комфорт и безопасность использования данных со смартфона во время вождения. Но может ли развлекательная система авто стать более полезной?
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
Вселенная Fallout в 2024 году: от игр к сериалу
Планшет Lenovo Tab Plus с 11,5-дюймовым дисплеем и MediaTek G99 стоит 12 999 грн.Lenovo Андроид планшет события в Украине
Компания Lenovo представила на украинском рынке новый планшет Lenovo Tab Plus, ориентированный на любителей мультимедийного контента.
Xiaomi выпустила солнечную мини-панель для питания уличной камеры видеонаблюденияXiaomi зарядка камера
Компания Xiaomi представила новый аксессуар для уличных камер наблюдения — солнечную панель мощностью 5 Вт, которая позволяет питать камеру даже при отключении электричества.